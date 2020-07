Mar del Plata: pese al aumento de los contagios, amplían actividades permitidas

Pese a que en el municipio de General Pueyrredón se reportaron 25 nuevos casos de coronavirus en la ciudad de Mar del Plata, las autoridades de esta ciudad decidieron de todas maneras ampliar a partir desde este miércoles los horarios de actividades permitidas en el marco de la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Según datos de las autoridades sanitarias del municipio, en Mar del Plata se reportan 191 personas contagiadas de coronavirus.

De todas maneras, y más allá del aumento de casos positivos que se vienen registrando desde los últimos días, el municipio de General Pueyrredón decidió ampliar los horarios de algunas de las actividades permitidas.

En este sentido, y a través de una resolución firmada este martes, las secretarías de Gobierno, Salud y Desarrollo Productivo e Innovación establecieron un nuevo horario para las actividades permitidas durante la pandemia, conforme al siguiente detalle:

Según el cronograma de actividades, el rubro de industrias y similares funcionará de lunes a sábados de 6 a 15. Obras Privadas y similares, de lunes a sábados de 8 a 16.

Viajó de Córdoba a Mar del Plata y tenía coranavirus: "Vine a ver a mi novia"

En el caso de los comercios declarados esenciales en la normativa nacional, provincial o municipal funcionarán diariamente de 7 a 20.

Los locales de venta minorista de bienes a la calle y de venta en mercados comunitarios, ferias o similares trabajarán de lunes a sábados de 10 a 19. Las actividades desarrolladas por profesionales, licenciados, técnicos y similares tendrán un horario de lunes a sábados de 9 a 19. Mientras que las actividades como cobro de servicios, peluquería, esteticista y similares funcionarán de lunes a sábados de 9 a 19. En tanto que se mantiene la prueba piloto en el rubro gastronomía, por ahora solo abren cafeterías, se mantendrá vigente todos los días de 7 a 19.

Pero más allá de esta realidad, existe preocupación entre las autoridades gubernamentales y sanitarias del municipio en torno a la celebración del Día del Amigo, que se festejará el próximo 20 de julio, dada la posibilidad de generarse las tradicionales "juntadas de amigos". En este sentido, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata mostró su preocupación por lo que pueda llegar a suceder el lunes que viene. "Llega el 'Día del Amigo' y sabemos que es difícil pedir que no se planifiquen encuentros. Pero no hay que hacerlos: tengamos responsabilidad. Viendo la manera en la que se mueve el virus, esto es lo mejor. Hasta ahora lo venimos haciendo muy bien. Este es el momento en donde lo tenemos que seguir haciendo con firmeza", afirmó el intendente. Mientras que Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, afirmó, por su parte que "les pedimos a los vecinos no viajar a Mar del Plata porque ahí hay circulación comunitaria del virus. Es la principal ciudad del interior de la provincia con casos de COVID positivos", detalló el jefe comunal gesellino, en declaraciones radiales.

CC/FeL