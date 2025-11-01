La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025 se lleva a cabo este sábado 1 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, como siempre con el objetivo de visibilizar reclamos y conquistas del colectivo. Este año el lema elegido para la convocatoria es “Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad”.

Otras de las consignas que se tendrán en cuenta en la manifestación son las preocupaciones y pedidos actuales del colectivo: “¡El orgullo vence al odio!”, “¡Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores!” y “¡Rechazo a los DNU 61 y 62/25!”.

Amnistía Internacional se suma la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ y advierte por “discursos que habilitan la violencia” | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir del documento oficial, los organizadores advirtieron que el decreto presidencial “cercena derechos conquistados, como el acceso a la salud de adolescentes trans y la identidad de género de personas privadas de libertad”. Dado que reclamaron una “reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores, sobrevivientes de la violencia estatal por su identidad de género”, y llamaron a “frenar la política de odio y la violencia fascista”.

La Marcha del Orgullo 2025 en Buenos Aires se convoca contra el DNU que limita tratamientos de género | Perfil

Cómo será la Marcha del Orgullo

La marcha comenzará a las 10 hs con una feria en la Plaza de Mayo. Luego, a las 11 horas se armará el escenario principal y hacia las 16 hs, iniciará el recorrido de la Marcha a lo largo de la Av. de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

Durante la jornada, se presentarán distintos artistas como Alan Lez , Ángela Torres, K4os , Voz en Acción, Massacre , Benito Cerati , Ref , Aimel Sali , Thomas Guzmán , Buena Mandinga , Zocine , Facu Mazzei , Olivia Wald , DJ Alan Fabulous , La Ferni , Nisi , Tuli . Malena Narvay ,DJ Jara.

Mientras que, en Plaza de los Dos Congresos, después de las 18 cuando está prevista la lectura del documento, estarán Massacre, Anal Lez, Tuli, Facu Mazzei, Thomas Thomás Guzmán, Aimel Sali, K4os, y el coro Voz en Acción que interpretará «Soy lo que soy». El escenario tendrá la musicalización de DJ Jara.

Qué calles se verán afectadas por la Marcha del Orgullo

Desde las 06 hs de este sábado 1 de noviembre y hasta las 04 hs del domingo 2 de noviembre, se verán afectadas varias calles de los barrios de Balvanera, Montserrat y San Nicolás.

El perímetro afectado estará comprendido entre: Avenida Corrientes, Avenida Belgrano, Avenida Leandro N. Alem y Sarandí, pudiendo ampliarse los desvíos mencionados por motivos de seguridad.

En el caso de la zona del Obelisco, se definió que la interrupción dure entre las 16:00 y las 22:00, mientras que en Congreso, se habilitó que la duración del corte sea entre las 16:00 y las 04:00 horas del domingo.

mc