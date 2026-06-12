Mataron a un coipo en Bahía Blanca, fueron denunciados y ahora aseguran haber recibido amenazas

La causa por la muerte de un coipo en Bahía Blanca sumó un nuevo capítulo luego de que los dos jóvenes responsables del hecho aseguraran haber recibido cientos de amenazas a través de redes sociales y mensajes privados tras la difusión del video que registró la agresión.

Los acusados, identificados como Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, ambos de 18 años, pedirán que la Justicia tome en cuenta esos mensajes intimidatorios y avance sobre quienes los enviaron. Los teléfonos celulares de los jóvenes ya se encuentran en manos de los investigadores, ya que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados en los últimos días.

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Según trascendió, la intención de los imputados es que el contenido de esos mensajes quede incorporado al expediente judicial para determinar si existieron amenazas y evaluar posibles acciones legales contra sus autores.

Los jóvenes que mataron a un coipo: un hecho que generó indignación

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado y tomó estado público luego de que se viralizara un video grabado por los propios agresores. En las imágenes se observa cómo un coipo, un roedor semiacuático nativo de la región, es perseguido, golpeado y finalmente asesinado.

Durante la grabación se escuchan comentarios de los involucrados mientras atacan al animal. En un momento, uno de ellos dice: “Alta comida son. Alta nutria. Alto escabeche, compa”. También se oye la voz de una mujer que les ruega que se detengan, aunque sus pedidos no logran frenar la agresión.

La difusión del material provocó una fuerte reacción en redes sociales y generó un amplio repudio entre vecinos, organizaciones proteccionistas y autoridades locales. La denuncia penal fue presentada por Morena Loncaric, presidenta de la Fundación Grupo Alianza Animal. En su presentación sostuvo que el coipo ya había sido detectado días antes y que personal de Zoonosis intentaba rescatarlo.

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Tras conocerse el caso, la Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados y evaluar las posibles sanciones previstas por la legislación vigente en materia de protección de fauna silvestre.

De acuerdo con información difundida por medios locales, ambos jóvenes son oriundos de Huanguelén, aunque actualmente residen en Bahía Blanca debido a que cursan estudios universitarios en la ciudad.

La viralización del video derivó en un fuerte escrache público contra los acusados. Vecinos de Bahía Blanca señalaron que, a raíz de la exposición del caso, tanto los jóvenes como integrantes de sus familias optaron por cerrar sus cuentas o configurar sus perfiles en modo privado para limitar el acceso a sus publicaciones.

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El martes pasado, la Municipalidad de Bahía Blanca se presentó como particular damnificado en el expediente. El intendente, Federico Susbielles, se refirió públicamente al caso y remarcó la necesidad de proteger a los animales.

“Aquí en Bahía nos cuidamos y protegemos como comunidad, y los animales también merecen ese respeto y esa protección. Por eso el maltrato animal no puede ser nunca naturalizado ni considerado una conducta aceptable”, expresó Susbielles.

Qué penas podrían enfrentar

La investigación se desarrolla bajo el marco de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y la normativa provincial aplicable.

Según esas disposiciones, una infracción de estas características puede derivar en penas que alcanzan hasta dos años de prisión, además de otras sanciones que determine la Justicia una vez concluida la causa.

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