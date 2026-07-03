Metedrez: Cuando el Superclásico, las justas medievales y Borges se enfrentan en un tablero

El Metedrez surge de la fusión entre la pasión popular del metegol, la estrategia del ajedrez y la crudeza de una justa medieval. Esta obra conceptual del artista Pedro di Gianni propone un viaje en el tiempo donde el folclore de River y Boca se enfrenta en un tablero ajedrezado. Las piezas, lejos de ser figuras convencionales, representan a los jugadores de metegol en un duelo estratégico que combina historia, ficción y arte.

La exhibición puede visitarse en "El Templete" de Parque Patricios, ubicado en Av. Caseros 3250, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes desde el 3 al 31 de julio en el horario de 9 a 16 hs. Toda la propuesta está enmarcada por la impronta de Jorge Luis Borges, evocando esa eternidad porteña que el escritor definía al señalar: "No hay un palmo de Buenos Aires que pudorosamente, íntimamente, no sea, sub quadam specie aeternitatis, el Sur".

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Lejos de ser un simple juego de mesa modificado, el Metedrez es una declaración de amor a la mitología de Buenos Aires, al folclore futbolero y a la picardía argentina, todo envuelto en una estética de artefactos antiguos y reliquias recuperadas.

Esta exhibición es mucho más que un juego de mesa modificado, es una declaración de amor a la mitología de Buenos Aires, al folclore futbolero y a la picardía argentina, todo envuelto en una estética de artefactos antiguos y reliquias recuperadas.



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¿Qué es exactamente el Metedrez? Según su propia definición, el Metedrez se desarrolla sobre un clásico damero de cuadrados blancos y negros, idéntico al del ajedrez. Sin embargo, el objetivo es puramente futbolero: sortear las barreras de los jugadores adversarios pasando la pelota entre piezas del mismo equipo hasta introducir el balón en el arco rival.

Lejos de las tradicionales figuras de plástico o plomo, los equipos están divididos por la máxima rivalidad argentina: River Plate y Boca Juniors. Sus piezas son descritas con terminología nobiliaria y bélica: Los peones actúan como si fueran escuderos bajos, los alfiles operan como escuderos altos, los reyes por supuesto son las piezas centrales de cada bando,

De ballestas medievales a la "Manus Dei"

El Metedrez cunta con elementos extra que los jugadores pueden utilizar en la partida, los cuales denotan, según la mitología del propio juego, cómo la tecnología avanzó a través de los siglos. Entre las armas y herramientas permitidas se encuentran: Ballestas y puntines que son armas de asedio que arrojan pequeños proyectiles de madera. El Cabeceador es una suerte de catapulta construida con un casco militar del siglo XX. El "Lanius" Goikotxea, es un elemento arrojadizo diseñado específicamente para interceptar el balón, en un guiño al rústico defensor vasco Andoni Goikoetxea. Tmbién se encuentran disponibles, el molinete que es otra máquina de asedio cuyo uso es opcional previo acuerdo entre los rivales.

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Pero sin dudas, el elemento que se destaca es la Manus Dei (La Mano de Dios): Una pieza de madera con forma de puño cerrado, en un homenaje directo a Diego Armando Maradona. Su uso está estrictamente limitado a una sola vez por campeonato.

El trofeo máximo de este deporte no es una copa de oro, sino La Inmaculata. Se trata de una pelota que, haciendo honor a la icónica frase de Maradona en su despedida, "la pelota no se mancha". Entre partidos, esta reliquia descansa en un porta-pelota catalogado como "Sagrario" o "Tabernáculo".

Pero ningún deporte está completo sin polémicas. Para eso existe el Arbitrium, un dispositivo rústico de pesos y contrapesos, qu es una balanza de madera y metal, que el árbitro utiliza para impartir su discutida o no justicia, durante el desarrollo del juego.

Un origen mítico en el corazón del Barrio Sur

Para darle contexto a la obra, Di Gianni envuelve al Metedrez en una fascinante historia de ficción arqueológica. La exhibición asegura que los componentes del juego fueron reconstruidos mediante ingeniería inversa a partir de "restos aislados descubiertos en excavaciones realizadas en el antiguo Barrio Sur". En las zonas de San Telmo, La Boca y Barracas en la Ciudad de Buenos Aires.

Los estudios realizados sitúan el kilómetro cero de los primeros partidos justo frente a la fachada de la Iglesia de San Juan Bautista, en el barrio de Montserrat.

El Metedrez de Pedro di Gianni no es solo un artefacto visual; es un relato interactivo donde la pasión de multitudes, la literatura y el arte contemporáneo juegan el partido de sus vidas.