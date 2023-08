Miami comienza a vibrar con la Messimanía

Que muchos argentinos eligen Miami para sus vacaciones, en cualquier mes del año, no es una novedad, pero sí lo es cómo se dispararon las visitas a la ciudad estadounidense del estado de Florida, a partir de la llegada de Lionel Messi, el 10 de la Selección Argentina, el 11 de julio pasado, para debutar en el Inter Miami, diez días más tarde, en el partido con Cruz Azul de México por la Leagues Cup.

Miami no es una novedad para la familia Messi. De hecho, se instalaron en principio en un amplio departamento de mil metros cuadrados que ya tenían en el barrio Sunny Island Beach. Su vivienda es el piso 47 de un rascacielos de lujo con vista al Atlántico, Porsche Design Tower, no será su residencia definitiva ya que otros 131 vecinos repartidos entre los 60 pisos del complejo pueden preludiar que lo que menos tendrán los Messi en su nuevo destino americano es privacidad.

Lo bueno para la familia es que la Torre tiene un ascensor para coches, que le permite llegar a su casa sin tener que bajar de su Bentley Bentayga EWB (US$ 286.000), un SUV potente, lujoso y a la vez deportivo que en teoría podría levantar hasta 290 km/h para llegar en diez minutos, por la Interestatal 95, al estadio del Inter Miami, el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale. Sin embargo, la velocidad máxima permitida en la ciudad es de 30 millas por hora (48km/h) y 70 millas por hora en autopistas. Messi nunca se pasaría de la raya.

Messimanía en Miami, una pasión rosa, el color que eligió el club para adherirse a la lucha contra el cáncer.

En realidad, todo indica que en breve la familia se mudará a una mansión en Fort Lauderdale, la zona más cara, que rondaría los US$ 85 millones, con jardín, pileta, vista al mar y todos los detalles de lujo imaginables, mucho más que la “modesta solución” temporaria de habitar su propio departamento de US$ 5 millones en Sunny Isles.

Daniel Bertoni: “Irse a Miami fue la mejor decisión de Messi”

Mientras tanto allí, en Sunny Isles, tal vez no tanto los Messi, ya casi encerrados en su paraíso de cristal, pero sí los turistas, tendrán bastante para hacer mientras esperan el próximo partido del crack argentino.

Sunny Isles es más moderno, más vertical y un destino mucho más familiar que Miami Beach, siempre atestado de gente. Datos que sin duda conocían los Messi, cuando compraron allí su departamento, hace algunos años.

Messimanía en Maimi. El estadio de Fort Lauderdale se unió a la campaña de concientización y lucha contra el cáncer; ahora también se sumaron el celeste y blanco de los fans de Lionel Messi.

En esta zona en que la isla de Miami ya parece una puntilla vieja deshilachada en islotes, que varios puentes de cemento terminan de unir a la península para evitar que una tormenta tropical las borre del mapa, hay mucho para hacer saliendo de los tópicos ya más conocidos de Miami, aunque siempre bonitos.

Algunos de ellos podrían ser comida mexicana, un pub irlandés, casino, carreras de caballos e incluso surf en olas artificiales en el gigantesco The Village at Gulrstream. En segundo lugar, un paseo a pie, rollers, bicicleta o segway por los 3 kilómetros del Beach Broadwall que recorre la cercana Hollywood Beach.

Messi en Miami: el que es campeón del mundo hace lo que quiere

Para un poco verde, está Oleta River Park, con 19 km de senderos para bicicletas, un manglar para recorrer en canoa, parrilla y mesitas para picnic con vistas a la bahía. De hecho, la bahía en Hollywood está repleta de manglares. En el West Lake Park se los puede disfrutar en toda su extensión (entrada US$ 1,5), y además, hay áreas de juego para chicos, canchas de tenis, beach volley y pesca con devolución.

Messimanía en Miami. El mural que le pintó Maximiliano Bagnasco en el barrio Wynwood.

Si le da fiaca caminar, por sólo un dólar el boleto, hay un trolley de época con 12 paradas. Por supuesto, además de los cruceros, hay taxis acuáticos que llevan hasta Fort Lauderdale, en donde podría comer en el puerto, ver los yates de los tycoons, y luego regresar.

¿Compras? Entre Sunny Isles y Hollywood Beach se encuentra el shopping Aventura, que hace las delicias de tantos argentinos que regresan a casa con las valijas a punto de explotar.



Messimanía en Miami

Si bien es cierto que la llegada del GOAT (Greatest Of All Time) provoca que hasta los más indiferentes al balón echen un ojo al mapa para ubicar dónde queda el destino “atípico” que la estrella argentina eligió para despedirse del fútbol de alto rendimiento, tampoco hay que exagerar.

Hace sólo 40 días que Messi vive en Miami y la Messimanía acaba de despertar. Es probable que en un abrir y cerrar de ojos, se sumen más tópicos turísticos para que disfruten sus seguidores.

Lionel Messi volvió a poner de moda lo argentino en Miami

De todos modos, hay bastante para comenzar y lo primero es lo primero. Arranque de abajo para arriba, con el barrio art deco de South Beach, incluidas las 15 cuadras de Ocean Drive y los hoteles más emblemáticos; siga por el techo de árboles verdes del barrio Coral Gables; “salte” a Bal Harbour, el shopping vegetal, con fuentes y palmeras a cielo abierto; disfrute de las playas blancas de los cayos de Key Biscayne; pasee por la exclusiva Star Island, la isla de las estrellas a la que cualquiera puede aproximarse –e incluso ingresar, porque es un barrio abierto, si promete no detenerse en ninguna casa- una vez que haya recorrido la MacArthur Causeway.

Fisher Island y Key Biscayne comenzaron a desarrollarse hace un siglo. Star Island es una isla artificial que debe su nombre a que allí compraron viviendas varios famosos (algunos ya las vendieron): Madonna, Xuxa, Don Johnson, Gloria Stefan, Thalía, Lenny Kravitz, Sylvester Stallone, Brad Pitt y Angelina Jolie, Matt Damon, etc.

Messimanía en Miami. Ya comenzaron a asomar los fanáticos que se toman fotos en la puerta del club de Inter Miami.



Otro tópico que debería apuntar para el Messi tour es el mural de Lionel Messi en la 55 NW 25 St., en el barrio de moda del Midtown Miami, Wynwood, logrado gracias al trazo preciso de Maximiliano Bagnasco, el muralista argentino que retrató a René Favaloro en las paredes de la Fundación que lleva su nombre y que estaba pintando otro Messi, en un edificio de Tirana, capital de Albania, cuando se enteró que el 10 de la Selección Nacional se incorporaría al Inter de Miami.

Experto en ídolos populares, Bagnasco ya había retratado a Diego Armando Maradona con la camiseta roja y blanca en el santuario de Argentinos Juniors (La Paternal) y “el Maradona de Pompei” (2022), en la ciudad italiana de Pompeya.

En pleno proceso creativo, Bagnasco recibió una de las visitas más inesperadas: David Beckham, el ex jugador británico, actual propietario del Club Inter Miami, “quedó boquiabierto” por el extremo realismo del trabajo del argentino, experto en detalles y en dar con el rictus exacto de cada retratado.

Lo cierto es que el mural del artista callejero y fan argentino es una de los tópicos más visitados en la ciudad de Miami, lleno de gente todo el día.

Miami y Fort Lauderdale

Fort Lauderdale, el próximo vecindario de Messi, si los rumores que llegan se confirman, fue la tierra de los aborígenes Tequesta, hasta que la viruela que trajeron los españoles los aniquiló. El lugar renació como fortaleza militar y, nuevamente abandonado, le explotó en la cara la burbuja del boom inmobiliario de Miami, en la década del 20 y comenzó a sacar provecho de su red de canales. Por eso la llaman –exageradamente- “la Venecia de América”.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el puerto que hoy es sede del Inter Miami Club fue una base aérea para el entrenamiento de pilotos, operadores de radar, marines, soldados y sede de la guardia costera en el Puerto Everglades, que hoy recibe 12 líneas de cruceros que viajan por las Bahamas, México y el Mar Caribe, igual que el puerto de Miami.

Más fieles de la Messimanía en Miami.

Además de un centenar de puertos deportivos, existe en Fort Lauderdale un culto a la navegación fomentado por la cantidad de viviendas con amarras privadas. Se cree que existen unos 42.000 residentes con barcos propios. De hecho, la venta de yates es uno de los negocios en donde prueban suerte los argentinos más ambiciosos, ya que por mes podrían llegar a ganar US$ 30.000 con viento en popa.

Fort Lauderdale está en manos de una gestión demócrata en este momento, el alcalde Dean Trantalis, quien tuvo que repuntar la merma turística que dejó la pandemia. En el 2023, los índices fueron más que alentadores, con un promedio de ocupación hotelera de 86% en el primer trimestre de este año.

La llegada del jugador argentino abre un caudal de interés, inversiones y pujanza comercial en la ciudad. La municipalidad aporta en la ampliación del estadio del club y la empresa Brightline amplió los horarios de trenes y micros.

Miami y la Messimanía

En 2022, Miami registró un ingreso de 26,5 millones de personas de otras regiones de EE.UU. y del mundo (datos oficiales de Greater Miami Convention & Visitors Bureau). Entre ellos, los visitantes sudamericanos fueron 1,49 millones. El 71% de ellos lo eligió solamente como destino de vacaciones.

Messimanía en Miami, imposible pasar desapercibida haciendo las compras.

El coletazo de la Messimanía comienza a sentirse. El Diplomat Beach Resort, que se encuentra en el barrio Hollywood, entre Sunny Isles y Fort Lauderdale, es uno de los hoteles más icónicos y enormes de la zona (más de 1.000 habitaciones) y cuando comenzaron los rumores del traslado de Messi al Inter, se vendió por US$ 2.100 millones a un fondo inmobiliario que lo compró para que lo operara la marca Hilton, en su portfolio de Curio Collection.

Efecto Messi: ¿Cuáles fueron las repercusiones en los negocios inmobiliarios?

Sin embargo, los expertos en bienes raíces opinan que la venta de plazas hoteleras disminuyó 34 % en el primer semestre de este años, en relación al mismo período del 2022.

El Inter Miami CF Stadium, fundado por David Beckham con financiación mayoritaria de la telefónica Sprint, apareció en el mapa futbolístico en 2020 y hoy es propiedad del multimillonario estadounidense Jorge Mas, nativo de Miami, heredero de sangre familiar cubana y de una próspera empresa de ingeniería y construcciones, MasTec, que pertenecía a su padre, Jorge Mas Canosa.

Messimanía en el barrio trendy de Mid Manhattan.

Beckham y José Mas, hermano de Jorge, figuran como “copropietarios” del Inter. Desde 2021 el británico también es director deportivo del club.

Jorge Mas es el fan número uno de Messi y apuesta todo por la Messimanía que no le traerá sino beneficios a su club. “La magnitud de este anuncio, no importa cuánto me he preparado, imaginado, soñado, es asombrosa. Tendrías que vivir en una cueva para no saber que Leo Messi es un jugador del Inter Miami, no importa dónde estés en el mundo”, le dijo al periódico The New York Times.

Estados Unidos será sede de la Copa América 2024 y de la Copa del Mundo de la FIFA, en 2026. El estadio de Fort Lauderdale (ex Lockhart) que actualmente es sede de los encuentros tiene menos de 21.000 asientos. El definitivo, que se está construyendo en donde estaba el country club Melreese, cerca del aeropuerto internacional, tendrá “apenas” 25.000 asientos.

Argentinos en Miami

Todavía no alcanzan a ponderar en su justa medida hasta donde puede elevar esa cifra la Messimanía de los argentinos. No sólo en términos económicos sino también culturales.

Según datos del estudio jurídico Morgan & Morgan, en Estados Unidos viven unos 250.000 argentinos y unos 130.000 residen en el estado de Florida. Algunos se radicaron en Los Angeles e incluso Nueva York, pero la mayoría emigró a ese país en la crisis del 2001 y se radicó en Florida. El 60% de ellos tienen una propiedad.

Los argentinos expanden sus huellas culturales por Estados Unidos. Por ejemplo, Anibal Costanso, quien emigró del país en 1968, cuando no hablaba una palabra en inglés y comenzó como panadero en Brooklyn. En 1972 se fue a Queens y en 1992 se mudaron a Miami (37th Ave y Flagler Street ) con Buenos Aires Bakery, hasta que se mudaron a la calle 71 y la avenida Collins, en la zona hoy conocida como Little Buenos Aires, en donde funciona su local ya como café y pastelería.

Messi y Antonela Roccuzzo en el restaurante japonés Gekko en South Beach.

A una cuadra, en Av. Collins 7300, funciona Manolo, que vende medialunas, tostados y las infaltables pizzas.

La mayor concentración de departamentos en manos argentinos se concentra sobre la Avenida Collins, entre las calles 65 y 80, pero hay otras zonas periféricas, por ejemplo, Key Biscayne.

Desde luego no todos son propietarios sino algunos buscavidas (en resalidad son muy pocos los que tramitan la residencia permanente) y otros que ya dejaron de serlo. En Miami, un mozo de restaurante puede ganar US$ 3.500 dólares mensuales y una empleada de un local comercial, US$ 1.900. Una persona del área de marketing, US$ 8000.

Con los precios que alcanzaron las entradas revendidas en el encuentro del sábado19 de julio entre Inter Miami y Nashville (las hubo de US$ 10.000) el lujo de ver a Messi en acción no parece accesible a todos los argentinos.

El restaurante de cocina japonesa Gekko cruzando el Río Miami, sobre la calle 8 del distrito South no es para cualquiera: un mini bocadito de langosta con una gaseosa cola, costará US$ 38, más el 20% del servicio de mesa e impuestos. De todos modos, la elegancia del lugar lo convirtió en uno de los favoritos del matrimonio de David y Victoria Beckham y, por efecto reflejo, de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo.

Por otra parte, a sabiendas de que Messi romperá como integrante del team de Miami el récord que ostenta Cristiano Ronaldo (844 goles en 1175 presentaciones), ya que a la fecha contabiliza 817 tantos en 1035 partidos, son muchos los que quisieran ir a verlo a Estados Unidos cuando ese día se acerque.

MM / ED