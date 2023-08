Daniel Bertoni: “Irse a Miami fue la mejor decisión de Messi”

Yo creo que la decisión de Lionel Messi de elegir el Inter Miami de la Major League tiene que haber estado influida por la gente que está a su alrededor. A lo mejor nadie quiere decirlo, pero se fue mal del equipo del Paris Saint-Germain F. C, porque no llegó a las expectativas que tenían los qataríes, dueños del equipo francés, de llegar a ganar la tan ansiada Champion League. Pero no solamente las que tenían con él sino también con Neymar. El único que les respondió fue Kylian Mbappé, pero el equipo llega siempre a cuartos y a semifinal, pero después queda eliminado.

Como Messi venía de Barcelona, de una generación distinta que obtuvo todo lo que se propuso, con 36 años se habrá dicho “me voy a disfrutar con mi familia y otro fútbol no tan competitivo". Vamos a ver si va a poder descansar, porque adonde va, mueve todo y alrededor de él gira todo.

Si yo hubiera estado en el lugar de Messi, no me hubiera ido del Barcelona, hubiera arreglado por lo que me hubieran dado. El problema era el "fair play" financiero de la UEFA que, como en la FIFA, regula los gastos de los clubes (cuánto entra y cuánto gasta, es una herramienta de control que le da poder a los demás equipos).

Tuvo posibilidad de ir a Arabia Saudita, adonde están yendo ahora la mayoría de los jugadores de Europa, mayores de 30 años, y hubiera ganado más, pero el problema no fue la plata.

El disparate de escribir sobre Messi y Miami





Y además están la familia, la Copa América que se viene, un próximo Mundial que puede atraer a mucha gente y su nombre es un imán.

Con miras a la Copa América 2024, a la AFA le interesó la propuesta de hacer en Miami un complejo de alto rendimiento que sirva a la Selección Nacional y las juveniles, también pensando en el Mundial 2026, si Argentina clasifica. Y la obra va a ser financiada por el alcalde de Miami, Francis Suárez, un republicano, y también recibirá a las delegaciones de América Latina y se dice que funcionará como escuela de fútbol para la cantidad de latinos que viven allá.

¡Vamos, Messi!

Irse a Miami fue la mejor decisión de Messi

Entonces, Messi en Miami cierra por todos lados. Es una gran figura y harán lo imposible para que llegue al próximo Mundial. Entonces sin la competencia, porque no existe el descenso, la única presión del ídolo en el Inter es salir campeón. Y con Messi y trayendo un par de jugadores más, todo será distinto.

Es difícil tomar estas decisiones cuando tenés hijos chicos, tantos cambios, tantos países, tantas lenguas. A mí me pasó y también le debe pasar a Messi, por eso no lo critico. Yo le hubiera dicho: “el francés es difícil; Barcelona te ama, no te vayas de ahí y buscá un lugar en donde los tuyos puedan adaptarse y ser felices ”.

Lo que me desagrada de Messi en Miami

Algunos jugadores que se fueron se habituaron a vivir aufera, pero unos cuantos volvieron. La amistad, los grupos, la tierra, nuestras costumbres… eso no está en otros países, porque allá siempre seremos extranjeros.

Messi va a terminar su carrera en Estados Unidos, tiene un contrato por dos años, pero pensar que Miami es el apocalipsis no se entiende. Maradona también estaba en Barcelona y eligió el Calcio Napoli, una ciudad caótica, pero divina, se fue y esa cancha ahora lleva su nombre y la ciudad todavía lo ama.

Esta es una decisión de vida y la plata no se juega en esto. Yo no le puedo contar las costillas a Messi y no es un nuevo rico que ganó su dinero de manera espúrea y cae en Miami como si esa ciudad, que muchos argentinos eligen, fuera la Roma de Nerón.

Lionel Messi volvió a poner de moda lo argentino en Miami

El de Messi es un dinero que él ganó dentro de una cancha, con sacrificio, jugando con nieve, lluvia, frío, dejando a la familia en los países que ellos no habían elegido y donde nadie les regaló nada. Lo ganó en su ley y con la presión de que tenés que ganar porque el hincha siempre quiere que ganes y, si perdés, te podés encontrar con la otra cara exitista del fútbol.

Y eso Messi se lo encontró en Francia: los qataríes lo compraron para ser campeones de Europa y no pudo. Y ahora, el PSG se está desmantelando y el técnico español Luis Enrique Martínez García firmó hace poquito y, no había empezado su trabajo, y al poco tiempo ya se quiso ir porque no le daban lo que pedía.

Messi ama la camiseta argentina y pensar que la AFA es una mochila pesada sobre su espalda, un peso que apresuró su decisión, es ver la mitad de las cosas. Grondona, es cierto, también estuvo detrás de las decisiones de Maradona, pero Maradona estaba en contra del poder y chocaron. Lo de Lionel es distinto. Salió campeón, ahora viene la Copa América y, si vuelven a ser campeones, sigue esa alegría.

Muchos, que antes lo criticaban, se dieron vuelta y ahora están de su lado. Lo mismo hicieron con Angel Di María: lo querían echar pero hizo un gol en la Copa América y después brilló en Qatar 2022 y pasó a ser un ídolo. Algunos son crueles y el público es exitista. Si el PSG hubiera ganado, Messi no estaría en Miami.

Lionel Messi; Daniel Bertoni.

¿Qué culpa tiene Messi de lo que hagan los sponsors, los patrones de cada equipo?

A mí no me hace ruido Messi en Miami, a él siempre lo van a ir a buscar. Y él va ahí o a cualquier lado porque ama jugar, como Maradona, como todos los que pudimos ser campeones y así lo hicimos. Vos vas donde sea y sólo querés jugar. Para el jugador profesional de fútbol lo económico no va antes que lo deportivo. Yo fui compañero de Maradona y él era igual: se veía el amor que tenía por estar adentro de un estadio. Lo económico, el dinero que se mueve en el fútbol, es sobre todo para el club, la dirigencia, las federaciones y no tanto para el jugador que, si bien gana merecidamente lo suyo, mueve todo alrededor de él porque es quien da el espectáculo. Gracias a Messi, el Inter Miami ya tiene como 14 millones de seguidores v pasó a ser un equipo importante en la MLS y en el mundo.

La FIFA es uno de los organismos internacionales que más dinero recauda y maneja, tiene un enorme poder a nivel mundial, pero tiene que responder a todos: la CONCACAF, la CONMEBOL, la UEFA, la Federación de Fútbol de Asia Central, etc. Y no sólo tiene que contentar a todos en lo económico, por eso le dio un Mundial a Qatar, le dará otro a Estados Unidos, y España o Portugal también aspiran ser sedes, como nosotros, porque estamos haciendo fuerza para que Argentina pueda tener un Mundial más, en 2030.

Lo único que hace ruido es que Messi haya elegido Miami, pero hay que respetar su elección, a él lo fueron a buscar.

Una futbolista amateur revendió su entrada de un partido de Messi para pagar un cirugía

La MLS no es una liga tan competitiva como las Ligas europas (Inglaterra, Francia, Italia, España, etc), es cierto. Messi tomó una decisión y eligió el Inter Miami para evitar las presiones que tenía en el fútbol europeo. Se cuida mucho y a los 36 años llegó muy bien a donde está.

De una gota no podés hacer un océano. No es tan discutible dónde está Messi ahora. Yo quisiera saber cómo va a vivir Messi su despedida del fútbol, cuando deje de jugar, esa es la pregunta. Es lo que le pasa a muchos jugadores que fueron campeones. MI experiencia me dice que salís de un éxito, entrás en una meseta y después en un pozo del que sólo te saca la fuerza, el temperamento, la psicología y la familia. Se extrañan los viajes, los vestuarios, los colectivos, las concentraciones. Así que para Messi, todavía no está todo dicho sino que seguirá diciéndose.

Mientras tanto, hay que respetar lo que piensa y decide Messi, sino ¿qué clase de seres democráticos seríamos? Vivimos en democracia. Entonces demos-gracias, que de eso se trata.

*Futbolista, DT, campeón mundial 1978, autor del tercer gol de la final.