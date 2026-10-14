Mientras es investigado por presunta corrupción, Claudio Tapia viajó a Europa en avión privado: qué hará allí y cuándo vuelve a la Argentina

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, comenzó este 13 de octubre un viaje cuyo destino final será Zurich (Suiza), donde participará de una reunión de la FIFA que arrancará el próximo jueves 15. Voló usando un avión privado y haciendo hizo una escala en la ciudad de Asunción, donde se encuentra la sede de la Conmebol.

Según Clarín, en su viaje a Paraguay, el dirigente estuvo acompañado por Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto de Córdoba, y Hernán Ruben Arboleya, dirigente de Lanús.

En Asunción, Tapia participó de una reunión de la Conmebol. Tras esa parada en Paraguay, el máximo referente de la AFA siguió su viaje hacia Suiza, pero, según el medio antes citado, no usó la misma aeronave con la que partió de nuestro país, sino que utilizó un Gulfstream V.

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(No) entender el fútbol argentino

El dirigente tuvo que informarle de este viaje al exterior al juez Diego Amarante, quien lo procesó por apropiación de tributos. De acuerdo a la presentación que realizó Tapia, estará fuera de Argentina hasta el 17 de octubre.

El presidente de la AFA comenzó su viaje internacional el mismo día en que la Justicia ordenó investigar las transferencias que recibió del Sindicato de Camioneros y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y no registró en sus declaraciones juradas.

En esa investigación también se solicitaron medidas de prueba sobre la exesposa de Tapia, Paola Moyano, hija del sindicalista Hugo Moyano.

Hugo Moyano

Fuentes judiciales que hablaron con Clarín revelaron que el fiscal federal Gerardo Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo, 15 medidas en la causa que comenzó hace un mes por supuesto enriquecimiento ilícito contra Tapia en su cargo público en la CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado).

El fiscal solicitó que el Sindicato de Choferes de Camiones, que encabeza Hugo Moyano, mande copia del legajo de Tapia.

La Justicia detectó giros de plata de la FIFA y el gremio de Camioneros a "Chiqui" Tapia y pidió informes a Suiza

Además, pidió que se envíe un exhorto a Suiza para que la FIFA detalle el concepto de 3 transferencias que recibió el dirigente por un total de 189.577,18 dólares que se dividieron de la siguiente manera: 49.585,53 dólares en diciembre de 2018; 124.583,56 en junio de 2019; y 15.408,09 en marzo de 2020.

Claudio Tapia

El mensaje de Claudio Tapia desde Asunción

En su cuenta de X, Claudio Tapia compartió una foto del encuentro del que participó en Paraguay y escribió junto a ella: “Reunión clave enfocada, principalmente, en la planificación y la propuesta del calendario de competencias CONMEBOL para el ciclo 2027-2028”.

Y agregó: “Seguimos trabajando para potenciar el desarrollo del fútbol sudamericano. Gracias a Hernán Arboleya y a Juan Cavagliatto por acompañarme”.

HM/DCQ