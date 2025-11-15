Para revivir Buenos Aires del siglo XIX, organizan un baile de gala en el Cabildo

Esta noche, a partir de las 19.30, se realizará una fiesta al más puro estilo Bridgerton y regencia: el Baile de Gala en el Cabildo. Para ello, el emblemático patio del Cabildo será ambientado para recrear las lujosas tertulias y galas que se realizaban en la época.

El evento busca revivir la mística de las fiestas coloniales que se organizaban en apoyo de la Revolución de Mayo.

Para quienes se acerquen hasta Bolívar y Av. de Mayo, la velada incluye clases de danzas antiguas, juegos y gastronomía.

El único requisito imprescindible, según los organizadores, es asistir con un atuendo acorde a la moda Imperio o Regencia (1800-1820).

La Sociedad Victoriana Augusta y la Asociación de Apoyo al Museo del Cabildo, organizadoras del evento, recomiendan visitar la página @Asoc.Cabildo o enviar un mail a [email protected]. Lo mismo que para la compra de entradas.

Lo recaudado será destinado a mejoras del histórico edificio.