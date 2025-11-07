Distintas líneas de colectivos del Conurbano Bonaerense se adhieren a un paro de transporte este viernes, tras no haber recibido el pago de sus sueldos correspondientes a este mes.

Qué empresas de colectivos pararon en el conurbano

Una de las compañías que confirmó la suspensión de sus actividades por el falta de pago de salarios es El Nuevo Halcón S.A., que opera la Línea 148, servicio que conecta Plaza Constitución con Solano, Berazategui y Florencio Varela.

A través de la red social X, la empresa comunicó: “Lamentamos informar que desde las 00:00 hs de este viernes 7 de noviembre los conductores de #Linea148 no prestarán servicio por tiempo indeterminado”.

Además, se sumaron al paro las líneas pertenecientes a MOQSA, que incluye los recorridos 159, 219, 371, 300, 584, 619 y 603. Estas unidades operan en distintos puntos del Gran Buenos Aires, entre ellos: Quilmes, Avellaneda, CABA, Berazategui y Florencio Varela.

Hasta el momento, no hubo información oficial sobre cuándo volverán a funcionar las líneas de colectivos afectadas.

