Paro de colectivos en zona sur: siete líneas fuera de servicio por falta de pago de salarios

Los choferes de las empresas Moqsa y El Nuevo Halcón se encuentran de paro por la falta de pago de salarios correspondientes a los meses de octubre y septiembre. Las líneas de colectivos afectadas hasta el momento son 148, 159, 219, 300, 500, 584 y 603.

El paro de actividad en las lineas que circulan por la zona sur del conurbano bonaerense y parte de la Ciudad de Buenos Aires trae consecuencias a miles de usuarios.

A través de un comunicado en redes sociales, la empresa El Nuevo Halcón informó: que "aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores”.

Cuáles son las 7 líneas de colectivos que no circulan este 11 de noviembre

El paro se debe a la falta de pago de salarios. A continuación, todas las líneas que no circulan este martes:

148, 159, 219, 300, 500, 584 y 603.

