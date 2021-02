Paro de guardavidas en Pinamar: 48 balnearios se quedarían sin servicio

El conflicto salarial entre la Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) y Asociación de Concesionarios de Playa de la misma localidad sigue levantando temperatura en la costa atlántica. A los reclamos de recomposición salarial de los trabajadores se suman acusaciones cruzadas por amenazas y pedidos exorbitantes de parte de los concesionarios de los balnearios. Si no se llega a un acuerdo en la reunión pautada a las 10.30 de hoy, los guardavidas suspenderán completamente sus servicios en las playas de Pinamar.

“El paro de mañana está previsto con una supresión total del servicio. Por eso es tan importante alertar a la mayor cantidad de público posible”, afirmó a Perfil el Secretario de Organización de los guardavidas, Fernando Espinach. La medida de fuerza, que ya suma la sexta huelga en 3 semanas, deja a 41 balnearios concesionados y 7 privados sin servicio.

De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Turismo y Deportes, Pinamar fue uno de los destinos más visitados durante el fin de semana de carnaval. Es por ello que la falta de servicio de guardavidas en todas sus playas se torna un problema importante si no se resuelve.

Desde el sector empresarial que concesiona las playas afirmaron a este medio que desde la AGP se amenaza a los guardavidas que no se suman a las huelgas. “Hay muchos guardavidas que tienen vocación y si bien acompañan la medida de paro desde lo simbólico, no se retiran, se quedan y muchas veces escondidos en restaurantes para que no sean amenazados por algún colega que le molesta que no acate el paro”, le dijo a Perfil el presidente de la Asociación de Concesionarios de Playa, Luis Sanza.

El dirigente afirmó que a todos los concesionarios les constan las amenazas de los guardavidas a los compañeros que no acatan los paros. “No quieren hacer la denuncia a la policía”, aseguró Sanza.

Sobre la posibilidad de que el conflicto no se resuelva este jueves, Sanza aseguró que entre las alternativas está contratar guardavidas de otras localidades, ya que “hay una cola enorme de muchachos que quieren venir a trabajar”. Por otro lado, explico que ante el paro total, lo que se hace es hablar con los clientes para explicarles la situación o poner la bandera roja que prohíbe bañarse en la playa.

“Hace algunas semanas en el balneario La Gamba, ingresaron por la fuerza a un restaurante y al hotel. La concesionaria presento una denuncia penal por eso. No hay respeto de la propiedad privada y hay una situación de violencia manifiesta que traspasa todos los sentidos”, describió Sanza.

El conflicto por los salarios

Desde la Asociación de Guardavidas afirman que los aumentos propuestos por los privados son menores a la inflación y los salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza. “A tres meses de iniciada la temporada, todavía estamos con salarios de 2019. Es esa la paritaria que tenemos que recomponer”, dice Espinach. Los trabajadores piden una escala salarial de $52.000 que llegue a $56.000 en el mes de marzo.

Los empresarios que tienen a cargo los 48 balnearios de la costa de Pinamar afirman que en la última reunión se ofreció un aumento del 25% y un bono no remunerativo de $8.000 para marzo, lo cual incrementa el básico de los guardavidas a $46.250. A su vez, afirman que “los sueldos propuestos constituyen como siempre, los básicos más altos de la Costa Atlántica”, donde comparan la ganancia de los guardavidas en Villa Gesell, que acordó un básico de $ 39.600, de Mar del Plata, con un básico de $31.000, y del Partido de la Costa, que cerró en $ 45.800.

El reclamo también se centra en salarios adeudados del año pasado. Desde la asociación de guardavidas afirman que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires avanzó con trámites administrativos para multar a los morosos. “Paradójicamente, ese era uno de los motivos por los cuales no podía recomponerse el salario”, contó Espinach.

Desde los concesionarios de balnearios, sin embargo, explican que los conflictos por pagos atrasados no corresponden a los 48 balnearios, sino que es un pedido más atomizado. “Nosotros no tenemos nada que decir porque son reclamos individuales respecto al empleador”, afirmó la tesorera de la Asociación de Concesionarios y dueña del parador Tortugas del Golf, María Laura Viotti.

Para Viotti, el nudo de la cuestión está en un excesivo pedido por parte de los guardavidas, ya que “siguen sosteniendo un aumento del 52%, algo que para nosotros es inviable”. “No hay ningún gremio que haya cerrado paritaria arriba del 50%, ni siquiera los colegas de sindicatos de la AGP de Villa Gesell y Mar del Plata, porque no hay ningún dato económico del INDEC para sostener ese incremento”, justifica Sanza, que preside a los balnearios nucleados.

Por su parte, los guardavidas afirman que se trata de un conflicto artificial. “Todas las excusas y argumentos para no recomponer los salarios han ido cayendo. El primero fue que no iba a haber temporada por la pandemia, pero la temporada va a seguir hasta el 5 de abril, como estaba prevista”, afirmó Espinach. Luego, agregó que “el otro argumento es que no iba a venir nadie a Pinamar, pero ya es un hecho constatado que ha sido uno de los grandes ganadores de la afluencia turística, con lo cual eso tampoc es cierto”, concluyó el secretario.

Con la audiencia puesta para las 10.30 de esta mañana, se definirá si el conflicto entra en una fase de deshielo o si los guardavidas acatan el paro total de actividades en los 48 balnearios de Pinamar.

GI