Personas con discapacidad: el CUD físico sigue vigente y recuerdan cómo denunciar incumplimientos

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía informó que las personas con discapacidad pueden seguir viajando sin costo en el transporte público utilizando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico, que mantiene su plena vigencia en todo el país.

Además, a partir del 19 de junio, quienes lo deseen podrán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada para acceder al beneficio en colectivos de jurisdicción nacional y en trenes. Desde el Gobierno aclararon que esta modalidad es opcional y no reemplaza el uso del certificado físico, sino que funciona como una alternativa adicional.

Obligación de las empresas y alcance del beneficio

Las empresas de transporte y los conductores deberán aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio a través de la SUBE asociada. En ese sentido, se remarcó que cualquier negativa a reconocer el derecho, el cobro indebido del pasaje o la exigencia de requisitos no contemplados en la normativa podrá ser denunciada por los usuarios.

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Ante situaciones de incumplimiento, las personas afectadas podrán realizar denuncias ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a través de la línea gratuita 0800-333-0300, disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas, o de forma online en argentina.gob.ar/transporte/cnrt. También se pueden presentar reclamos de manera presencial en la sede central ubicada en Maipú 88, en la Ciudad de Buenos Aires, o en las delegaciones regionales del organismo en todo el país.

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Para avanzar con la denuncia, se solicita contar con datos como la línea de colectivo, el interno o dominio del vehículo, la fecha y el lugar del hecho. Además, se pueden adjuntar fotos u otra documentación que respalde el reclamo.

Desde la Secretaría de Transporte destacaron que la posibilidad de vincular el CUD a la SUBE busca ampliar las alternativas de acceso al beneficio, sin modificar ni restringir derechos ya adquiridos. En este sentido, advirtieron que cualquier incumplimiento en la aplicación del 100% de descuento en el pasaje podrá derivar en sanciones.

Durante esta semana se formaron largas colas en las estaciones SUBE de Constitución y Retiro donde cientos de personas que poseen el CUD intentaron realizar el trámite de vinculación. Muchos usuarios reconocieron en esas filas ante la consulta de periodistas de radio y televisión que tuvieron reiterados inconvenientes para viajar en diferentes líneas de colectivo cuando mostraban solamente su carnet que los acreditaba como discapacitados.

LB