Polémica en la TV Pública: conductores promocionaron el "soling" en vivo

La Televisión Pública quedó en el centro de la polémica este lunes, cuando en el programa “Aire de Campo Stream” uno de sus integrantes afirmó en vivo que “exponemos el ano al Sol”, en referencia a una práctica denominada “soling”, que consiste en la exposición a los rayos solares bajo supuestos beneficios terapéuticos. El fragmento se volvió viral rápidamente, despertando cuestionamientos sobre la calidad de los contenidos financiados por el Estado en un contexto de fuerte ajuste y reestructuración de las señales oficiales bajo la gestión de Javier Milei.

"Empezamos a hacer prácticas más ancestrales, algunas no tan modernas, salimos en bolas y exponemos el ano al Sol", disparó uno de los conductores, desatando una inmediata repercusión en la plataforma X. Usuarios y referentes de opinión ironizaron sobre la situación; el periodista Juan Luis González señaló con sarcasmo: "La programación de la TV Pública la arma el mismísimo Conan ya".

Este episodio ocurre en un clima de tensión para Radio y Televisión Argentina (RTA). Desde diciembre de 2023, el Gobierno avanzó con recortes, reestructuraciones y cuestionamientos al rol de las empresas estatales de comunicación, incluyendo Educ.ar, el cierre operativo de la agencia Télam y la reducción de programación propia en la TV Pública bajo versiones de una futura privatización. Mientras que Radio Nacional avanzó con retiros voluntarios y recortes en su estructura federal.

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La contradicción no pasó desapercibida para el archivo digital, donde se recordó un posteo del actual vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en 2022 sentenciaba: "Hay que cerrar definitivamente la TV Pública".

En ese marco, la emisora enfrenta una investigación judicial. En marzo, el juez federal Ariel Lijo ordenó retirar documentación vinculada a contratos entre el canal y la productora Imhouse, del periodista Marcelo Grandio, en una causa que analiza presuntas dádivas. La medida incluyó un procedimiento a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para acceder a esos registros.

De acuerdo con la investigación, Grandio —vinculado al jefe de Gabinete Manuel Adorni— habría financiado vuelos privados a Punta del Este que el funcionario realizó con su familia durante el último verano.

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La polémica por el contenido emitido en medios estatales se trasladó rápidamente a redes sociales en donde los usuarios ironizaron sobre la programación del canal y recordaron antiguas declaraciones de Adorni, quien en 2022 había planteado públicamente la necesidad de cerrar la TV Pública.

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