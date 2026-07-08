Qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana largo: los festejos del 9 de Julio y los Fan Fest para alentar a la Selección

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) tendrá un fin de semana cargado de actividades gratuitas para celebrar el Día de la Independencia y acompañar a la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial. Desde los tradicionales chocolates patrios y festivales gastronómicos hasta peñas folclóricas, carreras, ferias y dos Fan Fest para seguir a la Scaloneta en pantalla gigante, habrá propuestas para vecinos y turistas en distintos barrios.

El fútbol se vivirá a gran escala en los espacios verdes de la capital. Se habilitarán puntos de encuentro masivos para seguir en vivo el camino del equipo nacional en el Mundial.

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El Fan Fest ubicado en Plaza Seeber (Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento) abrirá sus puertas este sábado a partir de las 16:00 para recibir a los hinchas. La propuesta incluirá música en vivo, sets de DJ, juegos interactivos para niños y un patio gastronómico. A las 18:00 se transmitirá el cruce entre Noruega e Inglaterra, y a las 22:00 se emitirá en pantalla gigante el plato fuerte: Argentina vs. Suiza.

La tribuna a cielo abierto en Chacarita

En el barrio de Chacarita, el Parque de los Andes (Avenida Corrientes y Avenida Jorge Newbery) se transformará este sábado a las 22:00 en un estadio a cielo abierto para ver el choque decisivo de la Selección frente a Suiza por el pase a semifinales. En la previa de la jornada futbolera, desde las 18:00, también se podrá ver en pantalla gigante el partido de Noruega contra Inglaterra.

Festejos tradicionales y gastronomía patria en la Ciudad de Buenos Aires

El espíritu patrio recorrerá distintos barrios porteños con propuestas enfocadas en las tradiciones, la historia y los sabores típicos.

La Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575, abrirá sus puertas este jueves de 9 a 11 para celebrar el Día de la Independencia.

Los asistentes podrán recorrer las instalaciones del emblemático edificio donde funcionó el diario La Prensa, disfrutando de música, danzas y la clásica entrega de chocolate caliente con churros. La entrada es libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

Bandas militares en el Campo Argentino de Polo

Las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) ofrecerán un espectáculo musical el jueves a las 14:00 en el Campo Argentino de Polo (Avenida del Libertador y Avenida Dorrego). El evento reunirá interpretaciones sinfónicas, marchas tradicionales y exhibiciones ceremoniales al aire libre.

Sabores de la Patria: Este jueves y viernes, de 12:00 a 20:00, el predio de Avenida del Libertador y Avenida Pueyrredón albergará un festival gastronómico con locro, empanadas, humita, tamales y pastelitos, acompañado por un mercado de productores regionales de todo el país.

Además, desde el jueves hasta el domingo, de 12 a 20, se desarrollará la vigésima edición de Caminos y Sabores en BA Ferial. Productores regionales, cocineros, artesanos y emprendedores de distintos puntos del país ofrecerán alimentos, bebidas y especialidades tradicionales.

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Peñas en la Usina del Arte y la Feria de Mataderos

La Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca) ofrecerá el jueves de 14:30 a 19:00 una peña folclórica con música en vivo y clases de baile.

En paralelo, de 11:00 a 18:00, la clásica Feria de Mataderos (Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de Los Corrales) llevará adelante su edición especial por los 40 años de tradición con artesanías, danza y puestos gastronómicos.

El Gran Circo llega a Mataderos

Los más chicos también tendrán su espacio con El Gran Circo, la clásica obra del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín inspirada en el universo creado por Ariel Bufano.

Las funciones se realizarán los sábados y domingos a las 15 en el Cine Teatro El Plata, ubicado en Avenida Juan Bautista Alberdi 5765. Localidades disponibles en complejoteatral.gob.ar.

Más de 6.000 corredores por la Independencia

Los Bosques de Palermo volverán a recibir una de las carreras más convocantes del calendario patrio.

Más de 6.000 personas participarán de la prueba de 9 kilómetros y de la modalidad participativa de 3 kilómetros. Como cierre, los corredores formarán una bandera argentina de 250 metros de largo.

La largada será este jueves a las 8 en Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Dorrego.

Un paseo por Francia sin salir de Buenos Aires

El fin de semana también tendrá una propuesta internacional. Plaza Francia recibirá una nueva edición de la Feria Lucullus, organizada por la comunidad francesa con motivo del Día Nacional de Francia.

Habrá pastelería francesa, quesos, platos típicos, productos gourmet, talleres de cocina y música en vivo. El evento se realizará sábado y domingo, de 11 a 18.30, en Avenida del Libertador 1400.

Con propuestas para fanáticos del fútbol, familias, corredores, amantes de la gastronomía y de la cultura, la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá una agenda variada para disfrutar el fin de semana largo.