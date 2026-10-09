Quién fue el Brigadier Estanislao López: el "Patriarca del Federalismo Argentino" declarado Héroe Nacional

El Gobierno Nacional declaró al Brigadier Estanislao López, conocido como el "Patriarca del Federalismo Argentino", como Héroe Nacional a través de la Ley 27.827, sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados en el Congreso. Según la publicación del Boletín Oficial, se le otorgó el título “en reconocimiento a su accionar en defensa de los ideales federales y republicanos”.

El proyecto de ley fue presentado por el exdiputado Roberto Mirabella. A raíz del reconocimiento, la declaración también impulsa a las autoridades a realizar “acciones tendientes a destacar, rememorar y reflexionar sobre la vida, pensamiento y trayectoria” del Brigadier, tanto en el país como en el exterior.

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Por qué Estanislao López es el “Patriarca del Federalismo Argentino”

El Brigadier Estanislao López nació el 22 de noviembre de 1786 en la provincia de Santa Fe y fue hijo del oficial de milicias Juan Manuel Roldán y María Antonia López. Con tan solo 15 años, se incorporó a la defensa de la frontera norte y, al poco tiempo, participó en la expedición al Paraguay con el grado de sargento, bajo el mando de Manuel Belgrano.

López fue secuestrado en la batalla de Paraguarí y conducido hacia un buque frente a Montevideo. Sin embargo, se escapó e incorporó al ejército sitiador de la ciudad, hasta que volvió a su provincia natal con el cargo de alférez. Además combatió contra los caudillos federales de Entre Ríos en el Combate del Espinillo y fue tomado prisionero nuevamente, oportunidad en la que conoció al caudillo José Artigas.

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La trayectoria del Brigadier Estanislao López como gobernador de Santa Fe

En 1818, el Brigadier asumió como gobernador interino de Santa Fe, cargo que consolidó poco tiempo después y mantuvo hasta su muerte, 20 años después, el 15 de junio de 1838. Al año de su gobierno, promovió el Estatuto Provisorio de Santa Fe, que reconoció la soberanía popular de la jurisdicción y estableció mecanismos de organización republicana.

El mandato de Estanislao López estuvo marcado por enfrentamientos armados y negociaciones con otros gobiernos provinciales, por lo que varias jurisdicciones discutieron su nombramiento como Héroe Nacional. Asimismo, impulsó medidas económicas, disposiciones para ordenar cuentas públicas y políticas relacionadas con la educación primaria y secundaria, como la entrega de libros y útiles escolares gratuitos a niños pobres.

JSM/ML