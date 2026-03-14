QUINIELA de hoy Sábado 14 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 14 de marzo

• A la cabeza: 2701. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2701

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2. 1964

3. 6676

4. 4487

5. 2266

6. 1119

7. 9152

8. 9853

9. 4826

10. 2336

11. 0224

12. 3828

13. 9969

14. 8232

15. 2647

16. 9053

17. 8640

18. 8038

19. 1223

20. 5861

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 14 de marzo

• A la cabeza: 9844. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9844

2. 1041

3. 6293

4. 2086

5. 9647

6. 8371

7. 0125

8. 1433

9. 5184

10. 5686

11. 0533

12. 1551

13. 9060

14. 6175

15. 0332

16. 5773

17. 0980

18. 7274

19. 0040

20. 7302

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 14 de marzo

• A la cabeza: 4769. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4769

2. 9636

3. 3507

4. 8456

5. 2200

6. 7074

7. 6767

8. 5196

9. 8227

10. 5702

11. 7557

12. 7149

13. 4029

14. 6026

15. 5190

16. 0431

17. 3895

18. 5080

19. 5995

20. 9090

Resultados Quiniela Primera Provincia del 14 de marzo

• A la cabeza: 3092. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3092

2. 2432

3. 7803

4. 1035

5. 1415

6. 0508

7. 1011

8. 5037

9. 7126

10. 0458

11. 1495

12. 4696

13. 2974

14. 0287

15. 1457

16. 9741

17. 7730

18. 5262

19. 0382

20. 4297

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 14 de marzo

• A la cabeza: 7211. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7211

2. 1818

3. 3716

4. 8038

5. 1238

6. 4166

7. 0837

8. 6022

9. 4126

10. 7654

11. 3203

12. 0102

13. 7035

14. 8828

15. 8604

16. 2935

17. 4645

18. 0770

19. 8488

20. 1377

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 14 de marzo

• A la cabeza: 5475. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5475

2. 5668

3. 9758

4. 1937

5. 7176

6. 6384

7. 0062

8. 4411

9. 4482

10. 3303

11. 0904

12. 4117

13. 3009

14. 5926

15. 3875

16. 7302

17. 1003

18. 1036

19. 6769

20. 5776

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 14 de marzo

• A la cabeza: 9181. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9181

2. 2997

3. 3097

4. 3355

5. 6526

6. 9015

7. 7907

8. 9239

9. 9088

10. 0310

11. 6996

12. 2674

13. 7513

14. 7557

15. 0711

16. 4505

17. 0418

18. 1457

19. 9075

20. 4791

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 14 de marzo

• A la cabeza: 2432. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2432

2. 4851

3. 2130

4. 9495

5. 2923

6. 0147

7. 4306

8. 1753

9. 9122

10. 9805

11. 5335

12. 9327

13. 9101

14. 3577

15. 3235

16. 3086

17. 4631

18. 1580

19. 0467

20. 8780

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 14 de marzo

• A la cabeza: 2795. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2795

2. 9332

3. 8645

4. 4951

5. 0861

6. 5708

7. 0395

8. 7005

9. 2840

10. 0030

11. 2151

12. 4939

13. 0927

14. 6512

15. 6655

16. 3657

17. 9230

18. 7445

19. 9971

20. 4673

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 14 de marzo

• A la cabeza: 4876 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4876

2. 2478

3. 3193

4. 2598

5. 5638

6. 1189

7. 7472

8. 8616

9. 7803

10. 6743

11. 7674

12. 4389

13. 9273

14. 7385

15. 5045

16. 5892

17. 8393

18. 5359

19. 5172

20. 5785

Resultados de la Quiniela del 14 de marzo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 0245.

- Resultados Santa Fe Nocturna: 6136.

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 2691.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.