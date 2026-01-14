El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires implementó una medida preventiva en rutas turísticas con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito. La decisión se da en el marco de la finalización de la primera quincena de enero, período en el que miles de turistas regresan o inician sus vacaciones.
El organismo, a cargo del ministro Gabriel Katopodis, a través de la Dirección de Vialidad provincial, determinó limitar la circulación de camiones de más de siete toneladas de porte bruto en distintos corredores viales clave.
Qué días, en qué horarios y en qué sentidos estárá prohibida la circulación de camiones
Con motivo del recambio de quincena, estará prohibida la circulación de camiones en las siguientes rutas bonaerenses:
Autovías
-
Autovía 2
Rutas provinciales
-
Ruta Provincial 11
-
Ruta Provincial 36
-
Ruta Provincial 56
-
Ruta Provincial 63
-
Ruta Provincial 74
Autopistas
-
Autopista Buenos Aires–La Plata
Días y horarios de restricción por sentido de circulación
Sentido hacia la Costa Atlántica
-
Jueves 15 de enero: de 14:00 a 23:59
-
Viernes 16 de enero: de 06:00 a 14:00
Sentido hacia CABA
-
Jueves 15 de enero: de 14:00 a 23:59
Rutas y tramos alcanzados por la medida
-
Autopista Buenos Aires – La Plata: desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta La Plata.
-
Ruta Provincial N.º 2 (Autovía 2): desde el km 40,5 del ramal Buenos Aires–Mar del Plata hasta el km 400 (Camet).
-
Ruta Provincial N.º 11: desde la intersección con RP N.º 36 (Pipinas) hasta el km 537 (Chapadmalal).
-
Ruta Provincial N.º 36: desde la rotonda RP N.º 10 (prolongación Avenida 66 – La Plata) hasta la intersección con RP N.º 11 (Pipinas).
-
Ruta Provincial N.º 56: desde su intersección con RP N.º 11 (General Conesa) hasta su intersección con RP N.º 74 (General Madariaga).
-
Ruta Provincial N.º 63: desde el distribuidor de tránsito con RP N.º 2 (Dolores) hasta la intersección con RP N.º 11 (Esquina de Crotto).
-
Ruta Provincial N.º 74: desde su intersección con RP N.º 56 (Maipú) hasta su intersección con RP N.º 11 (Pinamar).