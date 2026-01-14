El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires implementó una medida preventiva en rutas turísticas con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito. La decisión se da en el marco de la finalización de la primera quincena de enero, período en el que miles de turistas regresan o inician sus vacaciones.

El organismo, a cargo del ministro Gabriel Katopodis, a través de la Dirección de Vialidad provincial, determinó limitar la circulación de camiones de más de siete toneladas de porte bruto en distintos corredores viales clave.

Qué días, en qué horarios y en qué sentidos estárá prohibida la circulación de camiones

Con motivo del recambio de quincena, estará prohibida la circulación de camiones en las siguientes rutas bonaerenses:

Autovías

Autovía 2

Rutas provinciales

Ruta Provincial 11

Ruta Provincial 36

Ruta Provincial 56

Ruta Provincial 63

Ruta Provincial 74

Autopistas

Autopista Buenos Aires–La Plata

Días y horarios de restricción por sentido de circulación

Sentido hacia la Costa Atlántica

Jueves 15 de enero : de 14:00 a 23:59

Viernes 16 de enero: de 06:00 a 14:00

Sentido hacia CABA

Jueves 15 de enero: de 14:00 a 23:59

Rutas y tramos alcanzados por la medida