La mujer que fue secuestrada y violada 19 años por su padrastro revela cómo logró escapar

Rosalynn McGinnis, la mujer que fue secuestrada por su padrastro cuando ella tenía 11 años, en 1997 (hoy tiene 33), y que fue violada durante 19 años tras llevarla a México dio una entrevista al programa The Dr. Oz Show, que salió hoy al aire en Estados Unidos y allí revela cómo logró escapar con ocho de los nueve hijos que tuvo con su secuestrador y abusador, Henri Piette, quien en junio de este año recibió la condena de cadena perpetua en los Estados Unidos.

Rosalynn McGinnis dio una entrevista al programa estadounidense que este mismo 19 de noviembre salió al aire, donde contó, entre otros detalles del via crucis que vivió, sobre el momento en que un par de extraños los vieron en el supermercado y le ofrecieron una salida. porque sabían que "algo" no estaba bien.

Henri Piette, su padrastro, fue arrestado en México en septiembre de 2017, un año después de que su hijastra convertida en esposa Rosalynn McGinnis escapó y contactó a la policía. En 1997, la secuestró de su escuela en Oklahoma en represalia contra su madre, con quien tenía una relación en ese momento.

La llevó a México, donde McGinnis dijo que la obligó a "casarse" con él. La pareja tuvo nueve hijos y vivieron juntos en una tienda sucia, sin ser detectados por las autoridades estadounidenses durante años.

En 2016, McGinnis, con la ayuda de una pareja misteriosa, huyó con ocho de los nueve niños y buscó ayuda de una embajada de EE. UU.

Piette fue declarado culpable de secuestro a principios de este año, pero todavía está esperando una determinación sobre los cargos de violación. Él niega haber actuado mal.

"Estábamos en la tienda de comestibles, estábamos frente a ellos, y teníamos un montón de niños, por supuesto, y éramos Henri Piette y yo. La diferencia de edad y todos los niños, se veía raro... En realidad, nos faltaba para pagar los comestibles y ellos nos la pagaron '', dijo Rosalynn en el programa.

"Preguntaron ... dónde vivíamos. Comenzó así. Henri era del tipo que siempre mantenía a la gente alejada. Pero sabían que algo no estaba bien. Entonces, decidieron hacer algo al respecto '', agregó. Piette los obligó a mudarse, pero la pareja los encontró.

'Nos mudamos y descubrieron dónde estábamos y ella sabía que algo andaba mal. Y me dijo: si alguna vez puedes escapar, te ayudaré", recuerda McGinnis que le dijo aquella mujer.

También reveló que se llevó a los niños sin decirles que estaban huyendo, solo a ocho de ellos porque el mayor había viajado, y describió las formas en que Piette los maltrataría también.

"No sabían nada. Les mantuve oculta la verdad hasta que escapé de México. Estaban realmente conmocionados. Han pasado mucho, especialmente mis hijos mayores. La razón por la que no les dije, por supuesto, fue porque lo que sabía adentro mío era cuánto me había dañado. No quería que crecieran sabiendo eso".

"Les diría que son animales. Los trataría como animales. Les diría que la única razón por la que están vivos es porque tu madre está aquí. De lo contrario, si no fuera así, los mataría a todos. Él los golpearía y luego yo intervendría y sería horrible", dice que pensó al momento de escapar. "Cualquier tipo de abuso que se te ocurra, me lo hizo a mí", agregó.

McGinnis dice que Piette la maltrató durante al menos un año antes de que la secuestrara. 'Cuando era niño, no te das cuenta de lo que está pasando. Como adulto ahora, miro hacia atrás y luego puedo ver exactamente cómo me estuvo 'cuidando' todo el tiempo. Pero de niño, no sabes esas cosas, no sabes. No sabes lo que está pasando, no te das cuenta", dijo al hablar sobre el abuso.

En 1997, su madre, que nunca había hablado públicamente sobre el caso, rompió con Piette porque la había estado golpeando.

Él tomó represalias arrebatando a Rosalynn de la escuela y huyendo. McGinnis dijo que antes de llevarla a México, viajaron por los Estados Unidos y que él les presentó a sus tres hijos biológicos como su "nueva madre". Les cambió el nombre, y a ella le obligó a cortarse y teñirse el cabello pelirrojo, para evitar que alguien la reconociera en el camino.

Sólo un año más tarde, cuando McGinnis tenía 13 años, la forzó a ponerse un vestido de novia, y se casaron en una ceremonia ilegal en la parte trasera de una camioneta, que ofició uno de sus hijos menores.

A los 15 años, McGinnis dio a luz por primera vez. Sería la primera de nueve en total. Durante las dos décadas que estuvo recluida, vivieron en Texas, Montana, Idaho, Nuevo México, Arizona y México, según informó el FBI. Así evitaba Piette que las autoridades les siguieran el rastro. Algunas veces incluso, volvió a Oklahoma para obligarla a escribir cartas y despistar a la policía, haciéndoles creer que nunca habían abandonado ese estado.

El tiempo que vivieron en México, él la violaba todos los días La golpeaba "con rifles, con bates de béisbol, botellas de cristal y tablas de madera, y más de una vez me rompió los huesos", relata.

Rosalynn McGinnis, quien en agosto de 2017 ya había dado una entrevista a People y compartido algunas fotos, explicó que constantemente mendigaba en la calle para poder alimentar a sus hijos, pues su agresor se gastaba todo el dinero en alcohol y drogas.

En junio de 2016, decidió terminar con todo aquello. Se armó de valor y huyó con ocho de sus nueve hijos. Entonces, se encontraban en la ciudad de Oaxaca, en México, pero el mayor de ellos había viajado a EEUU.

Rosalynn McGinnis consiguió el número de Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados del país latino, y pudo contactar con la embajada estadounidense. Piette cayó en 2017, cuando acudió a la embajada a renovar su pasaporte.

Esa mujer en la que confió en 2016 había encontrado el cartel de una persona desaparecida de 1997 con el nombre de Rosalynn.

En junio de 2016, Rosalynn huyó de su tienda con ocho de los nueve hijos que tuvo con Piette y usó un teléfono público en la ciudad de Oaxaca para comunicarse con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Luego se pusieron en contacto con la embajada de los Estados Unidos para llevarlos de regreso al país. Cuando finalmente fue arrestado, Piette dijo que el sexo había sido consensuado. "Estoy diciendo la verdad. Yo nunca violé a ningún niño. Yo hice el amor a mi mujer. Estábamos casados", dijo el procesado antes de conocer su sentencia.