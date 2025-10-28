San Quintín, la prisión que convirtió sus muros en una pantalla de esperanza

El eco metálico de las puertas de seguridad se mezcla con los flashes y las entrevistas de una alfombra roja. Pero esta no es una premiación en Los Ángeles ni un estreno de Hollywood: ocurre dentro del Centro de Rehabilitación de San Quintín, una de las prisiones más emblemáticas de Estados Unidos. Allí se celebra el Festival de Cine de San Quintín, un evento que desafía los límites entre el castigo y la creatividad.

Durante décadas, el penal fue conocido por albergar a algunos de los criminales más peligrosos del país y por tener el corredor de la muerte más grande del estado. Hoy, sus pasillos son escenario de una revolución silenciosa: la cultura como herramienta de transformación.

Uno de los protagonistas es Ryan Pagan, condenado a 77 años por asesinato. A sus 37 años, presenta su cortometraje The Maple Leaf, filmado íntegramente entre rejas. “Siempre quise ser actor, pero esa no fue la vida que tuve”, confiesa Pagan, quien espera que el cine sea un “puente hacia Hollywood y el empleo”.

Aunque su obra no ganó el premio mayor, fue destacada por un jurado integrado por la directora Celine Song (Vidas pasadas) y el actor Jesse Williams (Anatomía de Grey). Ambos coincidieron en elogiar “la autenticidad y el poder narrativo” de las historias creadas por los presos.

De corredor de la muerte a set de rodaje

San Quintín es mucho más que un penal: es un símbolo de los nuevos modelos de reinserción social en California. Desde que el gobernador suspendió las ejecuciones, la prisión transformó su antigua sala de la muerte en talleres de producción audiovisual, pódcasts y periodismo.

La dramaturga y guionista Cori Thomas, fundadora del festival, explicó que su objetivo fue mostrar al mundo “el trabajo excepcional” que realizan los internos. “La única manera era que la gente de la industria viniera aquí a verlo con sus propios ojos”, afirmó.

El festival cuenta ya con dos ediciones y planea expandirse a una prisión de mujeres en 2026. “El cine no borra el pasado, pero puede construir otro futuro”, resume Thomas.

Para algunos reclusos, el cine se convierte en un proceso de sanación. Miguel Sifuentes, quien cumple cadena perpetua por el asesinato de un policía, protagoniza Warning Signs, un corto sobre un preso que contempla el suicidio. “Fue terapéutico, me cambió por dentro”, dice. Tras la proyección, varios compañeros se acercaron a contarle sus propias experiencias con pensamientos suicidas.

El director del penal, Chance Andes, asegura que el arte ayuda a reducir la violencia dentro de los muros: “Cuando los internos aprenden a expresarse, las tensiones bajan. Si devolvemos a la sociedad a personas sin sanar, sin herramientas ni educación, es más probable que reincidan”.

La escena es tan cinematográfica como simbólica: actores reconocidos y periodistas ingresan a una sala de proyección dentro de un penal que alguna vez fue sinónimo de muerte. Los presos, vestidos con uniforme azul, observan las películas de sus compañeros y aplauden junto a productores y cineastas. La imagen es potente: una alfombra roja que no conduce a la fama, sino al reconocimiento humano.

En un espacio donde la libertad es una idea abstracta, la cámara se convierte en una herramienta concreta de redención. Y cada historia filmada detrás de los muros es, también, una forma de resistencia.

El Festival de Cine de San Quintín no es solo un evento: es una declaración sobre el poder del arte en los lugares más impensados. Detrás de las cámaras, los reclusos no buscan fama, sino voz.

Mientras California avanza hacia una justicia más restaurativa, el festival demuestra que incluso en los entornos más oscuros, una historia bien contada puede ser una forma de libertad.