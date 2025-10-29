Line up y todo lo que vas a encontrar en el Music Wins de este fin de semana

El 2 de noviembre en Mandarine Park (Av. Costanera Norte y Sarmiento, CABA), más de 20 bandas se presentarán en cuatro escenarios para armar un día entero de música, encuentros y descubrimientos. La programación del Music Wins fue pensada como un viaje sonoro que atraviesa distintos climas, sin interrupciones ni cruces entre los grandes nombres internacionales. Cada artista tiene su propio momento para desplegar su universo y su energía, construyendo una narrativa que se transforma a medida que avanza el día. Desde la calidez de la tarde con Yo La Tengo y el soul expansivo de Tash Sultana, hasta la intensidad nocturna de Primal Scream y el cierre inmersivo de Massive Attack, cada show se encadena al siguiente en un mismo pulso colectivo. Un line-up curado para escuchar, moverse y descubrir, sin perderse nada en el camino.
El corazón del predio será el Time Out Garden, un espacio gastronómico curado especialmente para el festival, con propuestas aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, además de opciones clásicas y gourmet, pensado para disfrutar entre shows, con zonas de sombra, aire fresco y un ambiente relajado frente al río. Allí, una selección de proyectos locales combinará cocina, creatividad y espíritu porteño. Y porque escuchar música también es brindar, las marcas y sponsors del festival ofrecerán distintas experiencias de barra de bebidas. Además, todo el predio contará con venta de cerveza y un sistema de pago cashless, para que el público pueda comprar comida y bebidas de forma rápida y cómoda sin corralitos. Aquí el line up de Music Wins 2025
Escenario Music
- 15.30–16.15h Terrores Nocturnos
- 17–18h Yo La Tengo
- 18.30–19.30h Winona Riders
- 20–21.15h Tash Sultana
- 22.15–23.45h Massive Attack
Escenario Wins
- 16–17h The Whitest Boy Alive
- 17.15–18.15h Camionero
- 18.45–20h L’Impératrice
- 21–22.15h Primal Scream
- 23.45–00.45h Hannie Schaft
Escenario Folks
- 15.15–16h Máze
- 16.30–17.15h Ale Cares y Los Magos Farciar
- 18–18.45h Isla Mujeres
- 19.30–20.15h Fonso y las Paritarias
- 21–21.45h Nina Suárez
- 23.45–00.30h Sakatumba
Escenario Indie
- 15.45–16.30h Socorro
- 15.15–18h Juana Aguirre
- 18.45–19.30h OK Pirámides
- 20–20.45h Evlay
- 21.15–22.15h Chita B2B Mabel
Encontrá acá más info sobre las entradas.