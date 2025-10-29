Line up y todo lo que vas a encontrar en el Music Wins de este fin de semana

El 2 de noviembre en Mandarine Park (Av. Costanera Norte y Sarmiento, CABA), más de 20 bandas se presentarán en cuatro escenarios para armar un día entero de música, encuentros y descubrimientos. La programación del Music Wins fue pensada como un viaje sonoro que atraviesa distintos climas, sin interrupciones ni cruces entre los grandes nombres internacionales. Cada artista tiene su propio momento para desplegar su universo y su energía, construyendo una narrativa que se transforma a medida que avanza el día. Desde la calidez de la tarde con Yo La Tengo y el soul expansivo de Tash Sultana, hasta la intensidad nocturna de Primal Scream y el cierre inmersivo de Massive Attack, cada show se encadena al siguiente en un mismo pulso colectivo. Un line-up curado para escuchar, moverse y descubrir, sin perderse nada en el camino.

El corazón del predio será el Time Out Garden, un espacio gastronómico curado especialmente para el festival, con propuestas aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, además de opciones clásicas y gourmet, pensado para disfrutar entre shows, con zonas de sombra, aire fresco y un ambiente relajado frente al río. Allí, una selección de proyectos locales combinará cocina, creatividad y espíritu porteño. Y porque escuchar música también es brindar, las marcas y sponsors del festival ofrecerán distintas experiencias de barra de bebidas. Además, todo el predio contará con venta de cerveza y un sistema de pago cashless, para que el público pueda comprar comida y bebidas de forma rápida y cómoda sin corralitos. Aquí el line up de Music Wins 2025

Escenario Music

15.30–16.15h Terrores Nocturnos

17–18h Yo La Tengo

18.30–19.30h Winona Riders

20–21.15h Tash Sultana

22.15–23.45h Massive Attack

Escenario Wins

16–17h The Whitest Boy Alive

17.15–18.15h Camionero

18.45–20h L’Impératrice

21–22.15h Primal Scream

23.45–00.45h Hannie Schaft

Escenario Folks

15.15–16h Máze

16.30–17.15h Ale Cares y Los Magos Farciar

18–18.45h Isla Mujeres

19.30–20.15h Fonso y las Paritarias

21–21.45h Nina Suárez

23.45–00.30h Sakatumba

Escenario Indie

15.45–16.30h Socorro

15.15–18h Juana Aguirre

18.45–19.30h OK Pirámides

20–20.45h Evlay

21.15–22.15h Chita B2B Mabel

Encontrá acá más info sobre las entradas.