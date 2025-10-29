miércoles 29 de octubre de 2025
Vivo

Buscá una obra en cartel

VIVO
UN FESTIVAL MUY COMPLETO

Line up y todo lo que vas a encontrar en el Music Wins de este fin de semana

Primal Scream y Massive Attack serán los shows del cierre para un domingo a toda música indie. Son lo más destacado dentro de un grupo de más de 20 bandas que se presentarán en cuatro escenarios.

1027_musicwins
Music Wins. | Music Wins.

El 2 de noviembre en Mandarine Park (Av. Costanera Norte y Sarmiento, CABA), más de 20 bandas se presentarán en cuatro escenarios para armar un día entero de música, encuentros y descubrimientos. La programación del Music Wins fue pensada como un viaje sonoro que atraviesa distintos climas, sin interrupciones ni cruces entre los grandes nombres internacionales. Cada artista tiene su propio momento para desplegar su universo y su energía, construyendo una narrativa que se transforma a medida que avanza el día. Desde la calidez de la tarde con Yo La Tengo y el soul expansivo de Tash Sultana, hasta la intensidad nocturna de Primal Scream y el cierre inmersivo de Massive Attack, cada show se encadena al siguiente en un mismo pulso colectivo. Un line-up curado para escuchar, moverse y descubrir, sin perderse nada en el camino.

1027_musicwins

El corazón del predio será el Time Out Garden, un espacio gastronómico curado especialmente para el festival, con propuestas aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, además de opciones clásicas y gourmet, pensado para disfrutar entre shows, con zonas de sombra, aire fresco y un ambiente relajado frente al río. Allí, una selección de proyectos locales combinará cocina, creatividad y espíritu porteño. Y porque escuchar música también es brindar, las marcas y sponsors del festival ofrecerán distintas experiencias de barra de bebidas. Además, todo el predio contará con venta de cerveza y un sistema de pago cashless, para que el público pueda comprar comida y bebidas de forma rápida y cómoda sin corralitos. Aquí el line up de Music Wins 2025

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Escenario Music

  • 15.30–16.15h Terrores Nocturnos
  • 17–18h Yo La Tengo
  • 18.30–19.30h Winona Riders
  • 20–21.15h Tash Sultana
  • 22.15–23.45h Massive Attack

Escenario Wins

  • 16–17h The Whitest Boy Alive
  • 17.15–18.15h Camionero
  • 18.45–20h L’Impératrice
  • 21–22.15h Primal Scream
  • 23.45–00.45h Hannie Schaft

1027_musicwins

Escenario Folks

  • 15.15–16h Máze
  • 16.30–17.15h Ale Cares y Los Magos Farciar
  • 18–18.45h Isla Mujeres
  • 19.30–20.15h Fonso y las Paritarias
  • 21–21.45h Nina Suárez
  • 23.45–00.30h Sakatumba

Escenario Indie

  • 15.45–16.30h Socorro
  • 15.15–18h Juana Aguirre
  • 18.45–19.30h OK Pirámides
  • 20–20.45h Evlay
  • 21.15–22.15h Chita B2B Mabel

1027_musicwins

Encontrá acá más info sobre las entradas.

También te puede interesar
En esta Nota