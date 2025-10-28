Netflix confirmó la filmación de la nueva miniserie “El futuro es nuestro” que reúne a un talentoso equipo de América Latina, tanto delante como detrás de cámara. La miniserie tiene 8 episodios y se caracteriza por ser distópica.

Basada en la novela The World Jones Made del reconocido escritor estadounidense Philip K. Dick, siendo esta la primera adaptación audiovisual de una obra del autor en español.

Llega la nueva película de ‘Frankenstein’: todo sobre esta versión “humana y desgarradora” | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De qué tratará la nueva miniserie “El futuro es nuestro” en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: “El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes.

Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente.

Los cuatro estrenos de Netflix ideales para maratonear en un fin de semana de lluvia | Caras

Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando”.

Quiénes formarán parte de “El futuro es nuestro” en Netflix

La ficción estará protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

MC/ff