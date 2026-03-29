Turismo internacional: Argentina registró un déficit récord de USD 7.221 millones en 2025

El turismo internacional en Argentina dejó en 2025 un déficit récord de USD 7.221 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El desbalance se explica por la diferencia entre los argentinos que viajaron al exterior —18,8 millones— y los visitantes que ingresaron al país —8,7 millones—, en un contexto de fuerte crecimiento del turismo emisivo frente a un menor flujo receptivo.

El fenómeno refleja las dos caras del turismo internacional: el turismo receptivo, vinculado a los extranjeros que llegan al país; por otro, el turismo emisivo, que corresponde a los argentinos que viajan al exterior. En 2025, esta última tendencia se consolidó con un volumen significativamente mayor de salidas que de ingresos.

El Gobierno ejecutó $ 466 mil por mes en el programa de Apoyo a la Salud Mental

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con el informe de Balanza de pagos, el turismo receptivo generó ingresos por USD 4.852 millones durante el año pasado. En contraste, el gasto de los argentinos en el exterior alcanzó los USD 12.072 millones. La diferencia entre ambos flujos dio como resultado un saldo negativo de USD 7.221 millones.

La magnitud del déficit no solo marca un récord histórico desde que se mide este indicador, sino que también permite dimensionar su impacto macroeconómico. Ese monto equivale al 40% de los vencimientos de deuda en dólares que Argentina debe afrontar este año y se acerca al total de compromisos en bonos en manos privadas, estimados en USD 7.400 millones.

La informalidad alcanza al 80% de los trabajadores en los sectores de bajos ingresos

El rojo turístico de 2025 superó incluso el anterior récord negativo registrado en 2017, cuando el saldo había sido de USD 6.008 millones. Es decir, el desbalance actual es mayor en USD 1.213 millones, consolidando una tendencia creciente en la salida de divisas por viajes al exterior.

En perspectiva histórica, el dato también se ubica como el peor resultado en al menos tres décadas. En las últimas dos décadas, el país acumuló un déficit promedio anual de USD 1.915 millones en el intercambio turístico.

GD/ML