Estilo 'Atrápame si puedes': un canadiense se hacía pasar por piloto para volar gratis

Un canadiense de 33 años está acusado de "hacerse pasar por piloto" de aviones de línea durante cuatro años, un caso que impactó en los medios locales porque evoca la inolvidable película Atrápame si puedes, con Leonardo Di Caprio como el piloto que falso de aviones que era preseguido por Tom Hanks. Lo cierto es que el actual 'aviador' pudo engañar a tres aerolíneas para que le ofrecieran cientos de boletos gratis.
El falso piloto fue identificado como Dallas Pokornik, residente de Toronto y finalmente arrestado en Panamá tras ser acusado de 'fraude electrónico' por un tribunal federal de Hawai. Pese a que se declaró inocente, el audaz canadiense en caso de ser declarado culpable podría recibir una pesada condena de hasta 20 años de prisión.
Según fuentes oficiales, Pokornik fue auxiliar de vuelo para una aerolínea con sede en Toronto entre 2017 y 2019. Utilizó una identificación fraudulenta de empleo de esa aerolínea para obtener boletos reservados para pilotos y auxiliares de vuelos en otras empresas.
La acusación indicó que las aerolíneas estadounidenses tienen sede en Honolulu, Chicago y Texas. Un vocero de Hawaiian Airlines declaró este miércoles que la compañía no hace comentarios sobre litigios, mientras que Porter Airlines, con sede en Toronto, expresó que “no podía verificar ninguna información relacionada con esta historia”.
John Cox, piloto jubilado que dirige una empresa de seguridad aérea en San Petersburgo, Florida sostuvo: “Lo único que se me ocurre es que no figuraba que había dejado de ser empleado de la aerolínea. Por lo tanto, cuando se realizaron los controles en la puerta de embarque, aparecía como empleado válido”.
Las empresas de pasajeros suelen ofrecer estos asientos de reserva gratuitos o con grandes descuentos, cuando están disponibles a sus propios tripulantes. Los empleados también pueden usar esta ventaja para sus familiares directos.
Los fiscales declararon que Pokornik solicitó utilizar este tipo de boletos para él y para algunos familiares. Sin embargo, no quedó claro en los documentos judiciales si alguna vez viajó en la cabina de un avión, y la Fiscalía de Estados Unidos en Honolulu se negó también a revelarlo.
