La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó el traslado del feriado por el Día del Empleado de Comercio. Este normalmente se conmemora el 26 de septiembre, que este año es sábado, pero se definió que el receso se cambie al lunes 28 para establecer un fin de semana largo.

A través de un comunicado, explicaron que la jornada regirá bajó los reglamentos de la Ley 26.541 y no se otorgará como franco compensatorio de descanso semanal. Esto implica que los empleados podrán aprovechar este beneficio independientemente de su franco habitual.

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Quiénes obtendrán el feriado por el Día del Empleado de Comercio

La efemérides alcanza a más de un millón de trabajadores mercantiles en todo el país, lo que comprende a empleados de supermercados, mayoristas, centros de compras, locales de indumentaria, calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos y comercios minoristas. Estos últimos incluyen a los cajeros, administrativos, personal del salón y atención al público.

Por otro lado, el feriado no es válido para trabajadores que, a pesar de que se desempeñen físicamente en un centro comercial, mantengan convenios colectivos de trabajo ajenos a la actividad mercantil. Esto se debe a que aquellos se rigen por sus propias normativas sectoriales.

Día del Empleado de Comercio: Por qué se conmemora el 26 de septiembre

El Día del Empleado de Comercio se celebra normalmente en la fecha estipulada, ya que el 26 de septiembre de 1834 se sancionó la Ley N°11.729, que estableció las relaciones de trabajo del sector mercantil.

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Gracias a esta normativa, los empleados obtuvieron mayores derechos laborales. licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido.

JSM / EM