Un micro en el que viajaban alrededor de 20 pasajeros, entre adultos y menores, cayó de un puente en Ruta Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco, y las autoridades confirman cinco heridos.

El hecho se conoció este viernes por la madrugada cuando un llamado al 911 denunció el vuelco de un micro de larga distancia en la Ruta Nacional 7, sobre el kilómetro 135, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Al constituirse en el lugar, efectivos constataron la veracidad del siniestro, encontrando el micro sobre la banquina, a la altura de Estancia la Guardia.

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Hasta el momento se registraron cinco heridos, quienes fueron trasladados al Hospital de Areco.

La ruta se encuentra momentáneamente cortada, mientras trabaja personal de la Policía Vial San Andrés de Giles y de Corredores Viales.

Según los primeros relatos obtenidos en el lugar, el hecho habría ocurrido cuando el micro subía el puente y una ráfaga de viento hizo perder el control del vehículo de gran porte.

Al constituirse en el lugar, efectivos constataron la veracidad del siniestro, encontrando el micro sobre la banquina, a la altura de Estancia la Guardia.

Hasta el momento se registraron cinco heridos, quienes fueron trasladados al Hospital de Areco.

La ruta se encuentra momentáneamente cortada, mientras trabaja personal de la Policía Vial San Andrés de Giles y de Corredores Viales.

Según los primeros relatos obtenidos en el lugar, el hecho habría ocurrido cuando el micro subía el puente y una ráfaga de viento hizo perder el control del vehículo de gran porte.

En desarrollo...

Con información de la agencia Noticias Argentinas