Una maestra argentina quedó entre los 10 mejores docentes del mundo y compite por 1 millón de dólares

Gloria Cisneros, una maestra argentina de 39 años, quedó entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026 por su trabajo como docente en la E.E.P. N.°793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en El Impenetrable chaqueño. Este galardón es un reconocimiento a educadores que hayan tenido un impacto considerable en sus comunidades y también fuera del aula. El Global Teacher Prize, una iniciativa de la Varkey Foundation que se organiza junto a la UNESCO, entrega 1 millón de dólares al ganador.

El organismo internacional remarcó el desempeño de la maestra y su compromiso con un proyecto educativo al que sumó nuevas prácticas pedagógicas al agregar acciones comunitarias en un marco social y geográfico muy complejo, dominado por el aislamiento geográfico y los problemas de infraestructura.

Denuncian al Garrahan por expulsar a 45 niños del jardín maternal: el gremio llevará el caso a la Justicia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, la organización remarcó que la docente cumple varias tareas por las que no recibe ninguna paga, incluyendo funciones de líder comunitaria, cuidadora y administradora, trabajos que no le impidieron sumar tecnología, incorporar innovadoras técnicas de aprendizaje activo e impulsar proyectos para lograr más participación por parte de sus alumnos. Desde Global Teacher Prize también remarcaron el difícil acceso al área selvática norteña donde trabaja Cisneros, un inconveniente que no la detuvo.

El ganador del concurso será anunciado oficialmente durante el World Governments Summit, que se realizará del 3 al 5 de febrero de 2026 en Dubái.

Cisneros compite con Colleen O’Rourke, de Australia; Joshue Castellanos Paternina, de Colombia; Ana Hernández Revuelta, de España; Jasmyn Wright y Timothy James Stiven, de Estados Unidos; Rouble Nagi, de India; Alfonso Filippone, de Italia; Adeola Olufunke Akinsulure, de Nigeria; y Ewa Stefania Drobek, de Polonia.

Gloria Argentina Cisneros, la maestra ternada al premio como mejor docente del mundo

El origen del Global Teacher Prize

En la página oficial del galardón se explica que el premio “fue fundado en 2014 por Sunny Varkey, fundador de la Fundación Varkey, con la misión de elevar el estatus de la profesión docente. La organización opera bajo la convicción de que los educadores deben ser reconocidos por su papel fundamental en la sociedad, al igual que otras profesiones como la medicina, la ingeniería o el derecho”

Luego remarcan que la Fundación Varkey es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es mejorar los estándares educativos globales, basándose en la idea de que “todos los niños merecen acceso a una educación de calidad, y el Premio Global al Docente es una de sus iniciativas emblemáticas para promover este ideal”.

Con respecto al proceso de selección, señalan que los docentes de todo el mundo pueden postularse o ser nominados, y luego se eligen a los mejores candidatos de acuerdo “al impacto en su alumnado, sus contribuciones a la comunidad, sus prácticas docentes innovadoras y su esfuerzo por mejorar la profesión docente”.

HM/DCQ