Se subastan las obras de grandes maestros de la pintura argentina: Quinquela Martín, Julio Leparc, Berni, entre otros

El próximo 26 de noviembre Botta Subastas rematará una selección de obras de los grandes maestros de la pintura argentina. Se subastarán al mejor postor Obras del artista Juan melé, Santiago García Sáenz, Julio Le Parc , Quinquela Martín, Ricardo Carpani , Antonio Berni, Peres Celis entre otros.

El horario de la exposición es de 12 a 19 en avenida Pueyrredón 2460 y las 19 comenzará la subasta que de la que se podrá participar de manera presencial en dicha casa de remates ubicada en avenida Pueyrredon 2460, Recoleta, CABA.

En la oferta hay obras que parten de precios por debajo de los mil dólares y otras que llegan a los 14 mil. Además de los artistas mencionados hay pinturas de Alejandro Vainstein, Jorge Pereira, Hugo De Marco, Mildred Burton, Juan Stoppani, Alberto Delmonte, Máximo Augusto Theulé, Roberto Aizenberg, Duilio Pierri, Juan Carlos Castagnino, Carlos Alonso, Ricardo Supisiche, Luis Seoane, Vito Campanella, Cayetano Donnis.

Para participar de la subasta se realizarán ofertas bajo sobre, venta telefónica en vivo o de manera presencial. La Subasta estará dirigida por Ignacio Botta y la exposición se podrá ver en su web www.bottasubastas.com.

Pérez Celis _Un Momento de la Historia_ 1977

Santiago García Sáenz _La Primer Pareja_ 1999

Botta Subastas de Arte es una empresa que brinda servicio de comercialización de obras de arte, antigüedades, joyas y memorabilia. Ignacio Botta tiene una amplia experiencia como art dealer independiente y director general de Galería Roca por más de 22 años asesorando a coleccionistas y su casa de subastas garantiza al comprador en subasta la autenticidad de la auditoria de cada lote de pintura argentina descripto en el catálogo por un período de cinco años.

4, Juan Melé _Formas Concretas_ 1973

Julio Le Parc _Geometría en Espectro_ 2019

De acuerdo con las reglas internacionales aplicables a este tema, a tal efecto acompañará a la factura de venta de cada obra vendida un Certificado de Garantía firmado.

Garantía de autenticidad de las obras

La garantía de autenticidad de autoría incluye todas las obras de artistas argentinos o extranjeros que tengan o hayan tenido actuación en el país. Con el término autoría se hace referencia al creador, el período, la cultura o la fuente de origen de las obras.

Ricardo Carpani _Lavanderas

La descripción se puede ver en cada lote del catálogo, si la autoría fuera incorrecta, la venta será resuelta siempre que la obra sea devuelta a la casa de subastas en las mismas condiciones que se encontraba en el momento de la subasta. Este pago sustituye cualquier otro reclamo al cual renuncia expresamente el comprador. Esta garantía es intransferible y podrá ser reclamada sólo por el comprador original (incluye herederos), siempre que no lo hubiere vendido.

Catálogo completo aquí.

