Una turista argentina protagonizó un violento episodio en medio de un embotellamiento en Punta del Este, Uruguay, y se volvió viral tras ser vista cuando discutió con un hombre, descendió de su vehículo con un bate de béisbol y amenazó con romper el auto de la persona que la había increpado.

El hecho ocurrió este sábado 10 de enero, sobre la calle 27, y quedó registrado en videos que luego se difundieron en redes. Según indicó el medio Cadena del Mar, la zona en la que ocurrió es uno de los caminos más transitados de la ciudad uruguaya y es habitual que se produzcan embotellamientos dada la gran cantidad de turistas y vehículos.

"Bolud*", gritó el hombre luego de que la mujer, quien conducía una camioneta SUV Audi de color gris con patente argentina, maniobrara con su vehículo delante de él en medio del embotellamiento.

Ante el insulto recibido, la conducta detuvo la marcha, bajo del vehículo con un bate de béisbol y amenazó con romper el auto de quien la había insultado. "¿Cómo me vas a decir bolud*? Forro", cuestionó a los gritos mientras se acercaba de forma amenazante.

Desde un vehículo cercano intentaron calmar a la mujer, mientras que otra persona comenzó a grabarla para registrar su estado de agresividad. "Ahora todo Punta del Este parado por la señora", comentó el que grababa, mientras que ella se burló y acotó: "Mirá como tiemblo".

Más allá de la tensión del momento, el violento episodio no dejó heridos ni daños materiales, aunque la mujer quedó "escrachada" en redes sociales tras protagonizar la escena.

Luego de que se viralizara la grabación, algunos usuarios comenzaron a analizar la patente del vehículo que se ve en el video y descubrieron que, según datos del Gobierno de la Ciudad, cuenta con 37 infracciones de tránsito y acumula una deuda total de $6.647.595,75.

Las multas acumuladas bajo la patente de la camioneta corresponden a exceso de velocidad, circulación en zonas restringidas según día u horario, estacionamiento indebido y maniobras consideradas peligrosas.

