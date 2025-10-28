Violenta pelea en un boliche de Lanús: destrozos y una empleada herida en la cabeza

Un festejo de cumpleaños se convirtió en un violento episodio cuando varios jóvenes se enfrentaron y comenzaron a pelearse entre ellos y con el personal de seguridad del boliche en el que se estaba llevando a cabo la celebración, en Lanús.

La tensa situación tuvo lugar el lunes por la noche dentro del local, ubicado en Moreno al 100. Si bien hay varias versiones del hecho, una de ellas indica que una banda se estaba presentando en el boliche cuando uno de los chicos que estaba festejando el cumpleaños empujó por accidente a otro joven, desatando el enfrentamiento entre ambos grupos.

El personal de seguridad del local debió intervenir en el enfrentamiento para separar a los grupos que protagonizaron la pelea. Sin embargo, uno de los jóvenes arrojó un vaso que hirió a una de las empleadas en la cabeza.

Según trascendió a partir de fuentes judiciales y medios locales, varias de las personas involucradas en la pelea provocaron destrozos y rompieron ventanales y macetas de la vereda una vez que ya se habían retirado del establecimiento.

"Una vez en la vereda empiezan a romper todas las mesas y a arrojar los proyectiles contra los vidrios del frente. En ese instante la gente del boliche llamó a la policía, que nunca se hizo presente", explicaron voceros del boliche a través de un comunicado, donde indicaron que la pelea comenzó entre dos grupos y que se los separó "de buena manera".

En su relato de los hechos, desde el local se profundizó: "En ese momento los agresores logran derribar los vidrios y allí, viendo que el resto de los clientes estaban en peligro, y ante la ausencia de policía, el personal de seguridad sale para dispersar a los agresores".

A pesar de la versión brindada desde el establecimiento, Florencia, una de las chicas presente en el festejo, sostuvo en diálogo con Telefé Noticias que el conflicto inicial "no fue tal" y que la seguridad del local reaccionó con violencia física contra su hermano, indicando que no las dejaban salir y que comenzaron a arrojar objetos para poder retirarse.

Luego de la denuncia realizada tanto por los jóvenes como por el dueño del boliche, la causa quedó en manos de la UFI N°6 de Avellaneda, a cargo de Martín Rodríguez, quien deberá darle paso a la investigación de los hechos para determinar responsabilidades y esclarecer la situación.

