Imputan a la expareja de Lourdes por “privación ilegítima de la libertad”

La cantante de Bandana Lourdes Fernández fue encontrada en una habitación del departamento de su expareja, en el barrio de Palermo, después de doce horas de búsqueda y una denuncia por desaparición. La policía ingresó al lugar tras una orden de allanamiento y dispuso su traslado al Hospital Fernández para una evaluación médica. Su expareja, Leandro Esteban García Gómez, quedó detenida e imputado por privación ilegítima de la libertad.

La detención del acusado fue dispuesta por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, subrogada por Patricio Lugones, y el juez Santiago Bignone, quien subrogaba el Juzgado N° 47. Sin embargo, en las últimas horas, la causa cambió de manos. La Cámara del Crimen resolvió sortear nuevamente el expediente al advertir irregularidades en el modo en que se había iniciado la investigación.

Así, el caso pasó formalmente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo de Diego Slupski, y a la Fiscalía N° 43 de Silvana Russi. De esta manera, será la fiscal Russi quien tome vista del expediente y acompañe la indagatoria de García Gómez, que se espera se realice en las próximas horas.

La causa se inició el 23 de octubre pasado, a partir de la denuncia presentada por Mabel López Arias, madre de Lourdes, ante la Oficina Central Receptora de Denuncias de la Fiscalía General de la Ciudad. La mujer relató que desconocía el paradero de su hija desde el 4 de octubre y expresó su temor de que se encontrara retenida contra su voluntad por su pareja, con quien mantenía una relación conflictiva marcada por episodios de violencia.

La denuncia fue remitida a la Comisaría Vecinal 14B, que dio intervención a la Fiscalía N° 28 y al Juzgado N° 47. Personal policial se dirigió de inmediato al departamento de Ravignani 2186, en Palermo, donde García Gómez los recibió de forma hostil, negó que Lourdes estuviera allí y se negó a permitir el ingreso sin una orden judicial.

Ante esa actitud y por la gravedad del contexto, el fiscal Lugones solicitó el allanamiento urgente del domicilio, que fue autorizado por el juez interviniente. El operativo se llevó a cabo horas después, durante la noche del jueves.

Cuando los efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 ingresaron al inmueble, encontraron a Lourdes en una habitación, en buen estado físico, aunque visiblemente alterada. La artista fue trasladada al Hospital Fernández para una evaluación médica integral, y pocas horas después recibió el alta.

Pruebas. Dentro del departamento, los investigadores secuestraron botellas de vodka y fernet, además de pastillas sueltas de distintos tamaños y colores, que fueron enviadas al laboratorio químico de la Policía Científica para su análisis. La escena revelaba un ambiente de encierro y consumo.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron al imputado oculto en un placard. Según fuentes judiciales, intentó escapar por la ventana hacia el pulmón del edificio, pero fue reducido y detenido por el personal policial.

El arresto se produjo minutos después de que Lourdes fuera rescatada. De acuerdo a los voceros, la fiscalía imputó a García Gómez por privación ilegítima de la libertad, una figura que contempla penas de hasta 15 años de prisión, y dispuso su detención preventiva a la espera de la indagatoria.

Lo que viene. Con la reasignación del expediente, el nuevo juez, Diego Javier Slupski, deberá resolver la situación procesal del imputado tras la indagatoria. La Fiscalía de Silvana Russi analiza además incorporar nuevas pruebas periciales sobre los elementos secuestrados y la comunicación entre la pareja en los días previos al hallazgo.

Por el momento, Lourdes Fernández permanece acompañada por amigas y con seguimiento psicológico.

Un vínculo violento

La madre de Lourdes había denunciado antecedentes de violencia física y psicológica. De hecho, en 2022, la cantante había publicado un video mostrando lesiones en el rostro y relatando un episodio de agresión. “Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, escribió entonces en redes sociales.

Pese a las denuncias, la relación continuó. A comienzos de octubre, vecinos del edificio llamaron al 911 por una fuerte discusión entre ambos, lo que derivó en la intervención de la policía y en la salida de García Gómez del domicilio.

Sin embargo, la madre de la artista volvió a perder contacto con su hija el 4 de octubre, lo que derivó en la denuncia por desaparición y en el operativo que permitió hallarla doce horas después en el barrio de Palermo.

Tras ser rescatada del departamento, Lourdes fue asistida en el Hospital Fernández, donde a simple vista no presentaba lesiones en el cuerpo. Según trascendió, la artista habría reconocido que abandonó el tratamiento y que aparentemente habría consumido sustancias en las horas previas a la irrupción de la policía en el departamento de su expareja.