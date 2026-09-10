La Armada Argentina ofrece un sorteo en el que los 20 ganadores tendrán la posibilidad de embarcarse en la Fragata ARA Libertad. Gracias a este proyecto, los ciudadanos podrán presenciar y participar en el regreso del buque, que navegó por 6 meses en el marco del 54° Viaje de Instrucción.

Hay un total de 40 lugares disponibles para viajar en la embarcación, ya que los ganadores podrán concurrir con un acompañante. El objetivo de esta iniciativa es acercar a la comunidad a las actividades de la Armada y permitirles ser partícipes de uno de los momentos más importantes del calendario del navío escuela.

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Cómo fue el viaje de la Fragata ARA Libertad

La Fragata ARA Libertad zarpó desde el puerto de Buenos Aires el 11 de abril al mediodía y navegó por la costa del este del continente americano. Además, realizó distintas escalas en puertos extranjeros, donde representó a Argentina con Jorge Gabriel Cáceres como capitán y Juan Cruz Granja como segundo al mando.

En este viaje hubo más de 250 personas, entre los que se incluyeron a 45 estudiantes del 155° del Escalafón Comando Naval, el 90° de Infantería de Marina y el 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia. Además, estaban presentes los oficiales, suboficiales, cabos, invitados especiales y representantes del ámbito civil.

Durante la experiencia, los guardiamarinas realizaron clases académicas con distintas tareas operativas en el buque. Entre las materias cursadas se encontraron Introducción al Planeamiento Naval, Reglamentación y Doctrina Naval, Comunicaciones Navales y Ética Pública y Transparencia Institucional.

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Cómo participar en el sorteo para embarcarse en la Fragata Libertad

Para participar en el sorteo de la Armada, los interesados deberán seguir su cuenta de Instagram oficial y dar “me gusta” a la publicación del sorteo. Por otro lado, también deberán compartirla en sus historias con la institución etiquetada y mencionar en comentarios a una persona con la que compartirían la experiencia.

El sorteo se realizará el 14 de septiembre, mismo día en el que se realizará el embarque de los ganadores y sus acompañantes en el Apostadero Naval de Buenos Aires, lugar de inicio del viaje de la fragata. Este finalizará el 19 de septiembre y tendrá como destino final la ubicación mencionada.

JSM / EM