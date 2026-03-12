Google anunció la expansión de su plataforma Flood Hub, un sistema que utiliza inteligencia artificial para predecir inundaciones fluviales con hasta siete días de antelación. La herramienta tecnológica se basó en modelos de aprendizaje profundo que procesan diversas variables de relieve, registros históricos y datos satelitales para identificar riesgos específicos. Esta actualización apuntó a brindar cobertura en regiones que carecen de redes de sensores físicos o infraestructura meteorológica avanzada en el terreno.

El funcionamiento del sistema se dividió en dos modelos principales que trabajaron de forma coordinada. El primero fue un modelo hidrológico, que calculó la cantidad de agua que fluyó por un río tras analizar las precipitaciones y otras variables ambientales. El segundo fue un modelo de inundación, que determinó qué áreas específicas se verían afectadas y hasta qué nivel llegaría el agua en una superficie determinada de 20 kilómetros cuadrados.

Modelos de aprendizaje profundo y variables geográficas

La empresa tecnológica explicó que la IA se entrenó con una gran cantidad de datos públicos y simulaciones de eventos históricos. A diferencia de los métodos tradicionales que requieren estaciones de medición costosas en cada río, este sistema utilizó la transferencia de aprendizaje. Esta técnica permitió que el modelo aplicara conocimientos obtenidos en cuencas con mucha información a zonas donde los datos fueron escasos o inexistentes hasta el momento.

La precisión del sistema alcanzó niveles inéditos para herramientas de acceso público y gratuito. Según los informes técnicos presentados por el equipo de Google Research, el objetivo fue democratizar el acceso a la información crítica para la seguridad civil. La plataforma mostró mapas detallados donde los usuarios y los organismos gubernamentales observaron las zonas de peligro inminente a través de alertas visuales codificadas por colores según el nivel de riesgo detectado.

Alcance global y limitaciones técnicas del sistema

La expansión de Flood Hub incluyó a 80 países, cubriendo áreas donde viven aproximadamente 460 millones de personas. El sistema se enfocó prioritariamente en regiones de África, Asia y América Latina, incluyendo zonas vulnerables del norte argentino y el Área Metropolitana de Buenos Aires. El despliegue formó parte de un programa de adaptación al cambio climático, ante el incremento de la frecuencia de lluvias torrenciales y desbordes de cauces hídricos en áreas densamente pobladas.

A pesar del avance tecnológico, la compañía reconoció que el sistema todavía presentó ciertas limitaciones comparado con los radares físicos de alta precisión. Los modelos se centraron principalmente en inundaciones fluviales, es decir, aquellas provocadas por el desborde de ríos, y no tuvieron la misma eficacia para predecir inundaciones repentinas causadas por colapsos pluviales urbanos o fallas en sistemas de drenaje locales.

Yossi Matias, vicepresidente de Ingeniería y Crisis Response de Google, señaló en un comunicado oficial difundido por la empresa que "la inteligencia artificial es una herramienta fundamental para enfrentar la crisis climática y proporcionar alertas tempranas a quienes no tienen acceso a sistemas de monitoreo tradicionales". La plataforma integró estas notificaciones directamente en el buscador de Google y en la aplicación Maps para que los usuarios recibieran la información de manera automática al encontrarse en una zona de riesgo.

El proyecto se desarrolló en colaboración con organizaciones internacionales y gobiernos locales para validar la información obtenida. Durante las fases de prueba en la India y Bangladesh, el sistema demostró una capacidad de anticipación que permitió organizar evacuaciones preventivas con mayor margen de tiempo. Los datos generados por Flood Hub se actualizaron diariamente en función de los cambios en los patrones de lluvia detectados por los satélites meteorológicos globales.

La implementación de esta tecnología no requirió que los países instalaran hardware adicional en sus cuencas. El procesamiento de los datos se realizó en los centros de cómputo de Google, lo que eliminó las barreras económicas para las naciones en desarrollo que buscaron mejorar sus protocolos de emergencia. La arquitectura del sistema permitió procesar millones de imágenes satelitales y mediciones de elevación del terreno para construir perfiles digitales de las cuencas hídricas.

El acceso a Flood Hub se mantuvo de forma gratuita y abierta para cualquier persona con conexión a internet. Los informes oficiales de la compañía indicaron que el sistema continuará en proceso de ajuste para incorporar nuevas variables como el derretimiento de glaciares y el impacto de la deforestación en la absorción de los suelos. El reporte técnico final sobre el desempeño de la herramienta fue publicado en el blog oficial de Google el 22 de mayo de 2023.