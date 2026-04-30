En un avance que podría redefinir la exploración oceánica, la empresa canadiense Cellula Robotics presentó al mundo el Solus-LR, un dron submarino de largo alcance que logró recorrer más de 2.000 kilómetros utilizando únicamente una carga de hidrógeno. Sin necesidad de emerger puede cartografiar el fondo oceánico con una continuidad oceánica.

A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de baterías eléctricas limitadas, el vehículo autónomo submarino (AUV) marca un récord en autogestión y posiciona esta tecnología como una alternativa clave para misiones científicas y energéticas en el ámbito militar. La capacidad operativa durante largos períodos sin ser detectado, convierte a este tipo de vehículos subacuáticos no tripulados en herramientas potenciales para vigilancia y defensa.

Irán despliega en el Golfo una nueva generación de drones con inteligencia artificial

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Solus-LR fue diseñado para operar sin intervención humana a través de un sistema de propulsión basado en celdas de combustible de hidrógeno que genera energía de forma continua y eficiente. El dron submarino completó su travesía en condiciones oceánicas reales, temperaturas extremas, cambios de presión y corrientes variables, según divulgaron desde la firma canadiense.

Dron submarino Solus-LR

A través de un comunicado, el director ejecutivo de Cellula Robotics, Neil Manning, destacó que “la relevancia de este resultado no radica solo en la distancia recorrida, sino en que se logró completamente sumergido en un perfil de misión que refleja mejor las operaciones submarinas reales”.

El sistema de celdas de combustible de hidrógeno, uno de los aspectos más innovadores del dron, no solo le otorga una autonomía superior, sino que también reduce significativamente las emisiones contaminantes, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad en la industria tecnológica.

La carrera armamentista en Medio Oriente se define por la capacidad de producción digital y la integración de inteligencia artificial

Tecnología de punta bajo el mar: sensores, autonomía y resistencia extrema

El Solus-LR está equipado con un sofisticado conjunto de sensores que incluyen sistemas de navegación inercial, sonar de alta resolución, cámaras de bajo consumo energético y módulos de comunicación acústica. Este equipamiento le permite mapear el fondo marino, detectar obstáculos y recopilar datos científicos con una precisión inédita para dispositivos de su tipo.

Dron submarino Solus-LR

Su estructura mide aproximadamente 8,5 metros de largo y un metro de diámetro y cuenta con un desplazamiento de unos 3700 kilogramos. Además, se encuentra integrado por configuraciones pequeñas orientadas a necesidades específicas de cada misión, lo que lo hace adaptable a diversos escenarios operativos.

“Tsunamis radiactivos”: la amenaza de Putin con su nuevo dron submarino nuclear

Además, incorpora inteligencia artificial para la toma de decisiones autónomas, lo que le permite ajustar su trayectoria en tiempo real sin necesidad de intervención externa. Su estructura, construida con materiales resistentes a la corrosión y a la presión extrema, le permite operar a grandes profundidades durante largos períodos sin comprometer su integridad.

PM/ff