Javier Milei: "Valoro a Alberto Fernández, es muy inteligente"

Javier Milei visitó la Escuela de Comunicación de Perfil, donde participó del ciclo de entrevistas. En una charla con los estudiantes de periodismo, fue crítico del ex ministro de Economía Axel Kicillof, “fue uno de los peores ministros de la historia”, y también se refirió a su relación con Alberto Fernández, a quien admitió “valorar”. Además se expresó en contra del FMI: “Repudio a ese tipo de organismos”, dijo el economista y docente, que elogió a su amigo y colega Guillermo Nielsen.

- Usted tiene una relación histórica con Nielsen. ¿Le llama la atención verlo en el equipo de Alberto Fernández?

- Hay que ver que depara el futuro, si Nielsen ocupará un rol cercano o no al resto de los economistas de Fernández. Claramente cuanto más cerca esté Fernández de ese grupo, más chances habrá de malograr a uno de los mejores candidatos al ministerio de Economía. El mejor ministro que puede haber es el que sea un gran gerente, el que pueda llevarle buenas ideas al Presidente, siempre sabiendo que es un fusible: en ese sentido, yo lo conozco a Nielsen hace 15 años y he visto un talento para armar equipos como a nadie.

- ¿Nielsen podría ser un buen ministro de Economía?

- Para mí es el ministro de Economía que necesita Argentina. El problema radica en si Nielsen va a poder armar su propio equipo o si va a estar contaminado por el grupo Callao o por personajes nefastos como Emmanuel Álvarez Ágis, Matías Kulfas o Bobanoli (ndr: en referencia al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli), gente que verdaderamente adhiere a teorías económicas que lo único que le han hecho a este país es mucho daño.

- ¿Aceptaría ser consultor de Alberto Fernández?

- Si él quisiera consultarme, lo puede hacer. Tengo trato con Fernández previo a este infierno donde está metido, tengo una relación con él y además lo tengo en una muy alta valoración. Lo considero una persona inteligente, tremendamente pragmática, algo en lo que es bien peronista. Lo que también le valoro es que él es responsable de haber hecho el armado político del kirchnerismo.

- ¿De dónde viene tu relación con él?

- Lo conocí en un canal de televisión y ahí empezamos a tener trato. Hemos ido a almorzar, tenemos a Nielsen como amigo en común. Tengo una excelente opinión. Ahora el punto es que me parece que encabeza una coalición altamente inestable, pero este, el de la política, no es un campo en el que sea una persona idónea para opinar.

- ¿Qué opinión le merece el papel del FMI en Argentina?

- Estoy en contra de la existencia de un organismo como el FMI. Como liberal siento repudio por un organismo de esas características. Es que cuando una economía entra en desequilibrio y tiene que hacer ajustes va al FMI con los fondos de otros contribuyentes de otros países a salvar a los delincuentes que generaron las crisis, y a salvar a determinados intereses. Me parece una institución nefasta. Si no fuera por la asistencia del FMI Argentina hubiera caído en default el año pasado, y recordemos que el Banco Central el año pasado además se jugó en la corrida cambiaria veinte mil millones de dólares. Este país recibió el préstamo básicamente por una cuestión geopolítica, donde Trump hizo gestiones para que Argentina recibiera algo que no le correspondía. Como si todo esto fuera poco, Argentina siempre usó una estrategia fiscal laxa, la de esta estupidez del gradualismo a velocidad de tortuga embarazada. Bueno, ahí está otra vez en crisis.

Por Paula Felipe y Luciana Alfie

(Alumnas de primer año de la Escuela de Comunicación de Perfil)