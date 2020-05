Ricardo Alfonsín: "Los cacerolazos por los presos son producto de la manipulación pública"

Ricardo Alfonsín participó de forma virtual del Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación organizado por los alumnos de Periodismo. El dirigente radical explicó por qué aceptó la Embajada en España. Además, dijo “Es falso que se hayan liberado presos.”, cuando fue consultado sobre la situación de los reclusos en la Argentina. También se refirió a la situación de su partido y explicó que en los últimos años la UCR se ubicó a la derecha. Por último, habló sobre la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

—¿Qué opina sobre la liberación de los presos políticos?

—Me parece una manipulación de la opinión pública, es engañar. Cuando dicen que el responsable de los arrestos domiciliarios es el Presidente, es absolutamente falso. Todos los que participan en el debate público tienen la obligación de ser honestos, de no ocultar información, de decir la verdad y de no distorsionar la realidad. Se puede confundir a la sociedad, a partir de estas manipulaciones, e inducirlas a posiciones que tienen que ver con el hecho de que creen que están ocurriendo cosas que en realidad no suceden. Hay que cuidar el lenguaje, porque no es que hubo liberación de presos. Yo he visto que algunos periodistas dicen que se abrieron las cárceles. En todo caso, se ordenaron arrestos domiciliarios, salvo algunas excepciones que desde luego hay que investigar referidos a delitos que no entrañan un mayor peligro para la sociedad. Lo que se ha dicho acerca de todo esto es absolutamente alejado de la realidad y tiene por objeto generar en la sociedad una angustia que pueda causar algún costo político al Gobierno que beneficie a la oposición.

—¿Vincula los cacerolazos con la manipulación pública?

—. Cuando a la sociedad se le dice algo que no es cierto, porque no tienen posibilidad de justificar esa falsedad, pueden inducirla en función de hechos que creen que existen y no existen. De todas maneras, hubo algunos casos del sistema carcelario que si requieren explicación. Vienen de la oposición, pero entendida en un sentido amplio. Algunas de las cacerolas son producto de la manipulación. La oposición no es solamente los partidos políticos, también incluye al complejo económico, social, cultural que se opone a las políticas que se aplican desde un gobierno, ese complejo también incluye a medios, intelectuales, poderes fácticos. Lo que pasa es que cuando hablamos de oposición tendemos a reducir el término a lo que convencionalmente son políticos. Políticos somos todos en la sociedad.

—¿Considera que existe alguna falta de seguridad ciudadana al poner en libertad a presos con prisión domiciliaria?

—Se han liberado menos personas que las que se liberaron el año pasado en la misma fecha. De manera que la inseguridad no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Es muy viejo y la realidad es que no se lo aborda seriamente, sino demagógicamente. Con intención de quedar bien con la ciudadanía, partidizando la discusión. Hubo una jueza que dijo que se liberaron 176 violadores y luego ella misma reconoció que era mentira. Por otro lado, la Justicia fue la que decidió esto, no lo hizo porque se volvió loca. Si no a partir de la Organización Mundial de la Salud y de una recomendación de derechos humanos de Naciones Unidas porque temen que la comunidad carcelaria, producto del hacinamiento, se transforme en verdaderas bombas biológicas o focos de infección potencialmente muy peligrosos, porque en esas comunidades carcelarias es imposible disponer cuarentenas, aislamientos o distanciamientos entre los internos para que no se produzca el contagio.

—Teniendo en cuenta que el domingo vence un nuevo plazo de la cuarentena obligatoria, ¿A cuándo cree que deba extenderse el aislamiento social?

—El Gobierno ha dicho que no se puede mantener eternamente, sería una locura. Hay que administrar, salir paulatinamente con mucho cuidado, con control y precauciones. Creo que si vamos a tener que salir, que lo decida la política, no las corporaciones económicas. Que lo resuelva el interés general, no el beneficio particular. Si nosotros hubiéramos priorizado lo económico, tal vez nos hubiera pasado lo mismo que en Estados Unidos, que se priorizó la economía y tuvieron que revisar luego la decisión. Y a pesar de que priorizaron lo económico, fue es un desastre. Récord de emisión monetaria, de déficit fiscal. Estiman para este año, según la reserva federal, unos 30 millones de puestos de trabajo destruidos. Calculan un 30% de desempleo en la población económicamente activa. Se estima que la caída del PBI puede rondar cerca del 30% en los Estados Unidos. Y un porcentaje similar para otros países de Europa. Y en la salud, murieron muchísimas personas que se pudieron haber salvado, si se hubiera hecho lo que se hizo en nuestro país. La Argentina tomó las decisiones correctas para salvar vidas. Que era lo primero que había que hacer, evitar que se contagiaran muchos de golpe. Porque no teníamos un sistema sanitario preparado para atender y que permitan salvar vidas. Hoy estamos preparados, no existía esa preparación hace 45 días.

—¿Porque aceptó ser Embajador en España?

—Me lo preguntan permanentemente y encontré la manera de ser lo más breve posible en la respuesta. Primero, porque estoy de acuerdo con las ideas y los programas que se anunciaron en la campaña y con los que se empezaron a fijar una vez que asumieron en el Gobierno. Segundo porque es necesario colaborar, porque la situación es muy difícil. Además, estos programas y las ideas parecen generar mucha resistencia en sectores de la derecha liberal. Y tercero, porque la construcción formal de mi partido se encuentra precisamente entre quienes están ejerciendo esta resistencia. Seguramente si mi partido hubiera tenido una actitud consecuente con su identidad y con su razón de ser tampoco hubiese sido necesario. Yo creo que estoy defendiendo mucho a la Unión Cívica Radical, defendiendo las ideas.

—El diario El País dice que la UCR está buscando su lugar en el mundo, ¿Ese lugar es en el seno del Frente de Todos?

—No. Me parece que la UCR no debería buscar su lugar en el mundo, porque su lugar en el mundo es el de su nacimiento. Es cierto que en los últimos años abandonó el lugar de nacimiento y se ubicó en la centro derecha. Nosotros nacimos para disputar el poder y la opinión pública a esas concepciones liberales de derecha que son muy respetables, pero no son radicales. No les gusta a algunos correligionarios que yo diga esto y, en realidad, soy injusto porque no puedo hablar del partido, son algunos correligionarios que han actuado, casi, como si se hubieran adueñado del partido, como si no tuvieran obligación de rendir cuentas o como quién cree que tiene la suma del poder público. Si tanta República reclaman en el Estado que la empiecen practicando en el partido y escuchen más a los demás que a los que piensan distintos.

—Se sabe que usted está de acuerdo sobre el proyecto de ley de impuesto a las grandes riquezas, ¿Cuál es su opinión acerca de la resolución de pago extraordinario al personal del congreso de la nación?

—La discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas, antes que técnica es filosófica. La pregunta es: es justo o no es justo que las grandes fortunas, por única vez, hagan un esfuerzo adicional para que el Estado cuente con recursos para los que no tiene grandes fortunas, y pueden sufrir mucho por consecuencia de la pandemia, sufran menos. Después tenemos que empezar a discutir cuestiones técnicas. Claro que estoy de acuerdo con eso, pero no como dicen algunos, por odio de clase o porque tenga odio ideológico, ni porque haya ánimos persecutorios. Eso es una tontería. Esa es otra manipulación de la opinión pública. Creo que en el fondo se trata de la ética de la solidaridad. Después se ha mentido mucho sobre el aumento en el congreso, se hablaba de 70 mil pesos para los empleados, cosa que no era cierta. El incremento fue para el personal de limpieza, de maestranza y para algunos administrativos que durante esta cuarentena fueron 3 o 4 veces a trabajar. Y que fue acordado con los gremios. Algunos dirán que no hay que pagarles ese monto en estas circunstancias porque los paga el estado, pero ellos arriesgan la vida por nosotros también. Y que a los médicos no se les pague más es una barbaridad. Y a mí no me vas a encontrar nunca, no hay ningún archivo que diga que no hay que priorizar la salud, la educación y los planes de vivienda. Y la manera de priorizarlos no es solamente haciendo hospitales sino pagándole muy bien a los médicos, a las enfermeras, a los docentes.

—Recién hablaba de las autoridades del Congreso y del Senado, ¿Qué representa para usted Cristina Fernández de Kirchner?

— Es la vicepresidenta de la República. Yo no hago juicios personales, discuto ideas, discuto programas. Y los actuales, no los del pasado. Creo que es necesario terminar con la grieta. Creo que debemos terminar con esas actitudes que es propia de quienes creen que la culpa de todos los problemas que tenemos nosotros son de las personas que piensan distinto. Y que los que pensamos de la misma manera somos los dueños de la verdad, los dueños de todos los aciertos. Sería bueno que comprendiéramos que las cosas no son así, le va a ir mucho mejor a los argentinos. Terminar con las posiciones propias de quienes se sienten dueños d la verdad, quien no está en condiciones de admitir que otro puede tener algo para aportar. Yo creo que lo que necesitamos son, para muchos de los problemas que tenemos que resolver que son propios del subdesarrollo, pero de muy compleja resolución, soluciones de consenso o de compromiso, que son aquellas en que cada una de las partes cede un poco. Pero, si no valoramos el diálogo, si no somos capaces de terminar con la grieta, es imposible el consenso, porque el consenso sin diálogo es materialmente irrealizable.

—¿Algo que quiera agregar o que quiera decir?

— Como estoy con los alumnos, lo hice medio largo, queriendo ser didáctico. Así que, si me extendí, perdonen. Muchas gracias.

Por Gonzalo Aragón, Jerónimo Fiorani Barbini y Gonzalo Martínez. (Alumnos de segundo año de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil).

