Se realizó la tercera reunión del "Consejo de Asesores" de Editorial Perfil

Con el fin de generar un laboratorio de ideas mediante el debate e intercambio de conocimientos, esta semana se realizó el cuarto encuentro del Consejo de Asesores de Editorial Perfil. La apertura de la reunión estuvo a cargo de Jorge Fontevecchia, Presidente y el eje principal fue la "salida económica (política y social) de la post pandemia"

El encuentro virtual, moderado por Rodrigo Lloret Secretario del Consejo de Asesores, contó con la exposición de los consejeros Alberto Abad, Pierpaolo Barbieri, Eduardo Costantini, Guibert Englebienne, Miguel Galuccio, Susana Malcorra, Facundo Manes y Carlos Melconian. También, participó Gustavo González, presidente de Editorial Perfil; Agustino Fontevecchia, vicepresidente de Editorial Perfil; Federico Águila, editor ejecutivo de Diario PERFIL; Alejandro Rebossio, Editor de Economía, Revista Noticias; Lorena Rodriguez, Editora de Economía, Perfil.com y distintas autoridades del Grupo Perfil de Argentina y Brasil.

En cada reunión los integrantes exponen su perspectiva sobre los ejes a debatir, luego los periodistas realizan consultas y preguntas a cada uno de ellos. De esta forma, se genera un intercambio de ideas que ayudan a construir miradas diferentes y contribuyen a la formación constante de los periodistas del Grupo Perfil.b

El Consejo de Asesores está conformado por diez personalidades destacadas de distintos ámbitos: Alberto Abad, ocho años administrador federal de Ingresos Públicos de la Nación y dos años síndico general de la Nación; Pierpaolo Barbieri, historiador económico de las universidades de Harvard y Cambridge, y fundador de la aplicación financiera Ualá; Eduardo Costantini, economista de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, y fundador de Consultatio, Nordelta y el Malba; Guibert Englebienne, ingeniero en Sistemas, por la Universidad Unicen, cofundador de Globant y presidente de la Junta Directiva de Endeavor; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante diez períodos consecutivos y ex presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas; Miguel Galuccio, ingeniero en petróleo por ITBA, ex CEO de YPF y actualmente presidente y CEO de Vista Oil & Gas y miembro del directorio de Schlumberger, la mayor empresa de servicios petroleros del mundo; Gustavo Grobocopatel, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció como profesor, integra el Consejo Asesor la Universidad de Columbia y es fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología; Susana Malcorra, ingeniera eléctrica, fue directora general de Telecom, diplomática en Naciones Unidas, ex canciller de la Argentina y actualmente decana de la IE School of Global & Public Affairs; Facundo Manes, médico por las universidades de Buenos Aires y Cambridge, investigador del Conicet y del Australian Research Council, fundador de Ineco y rector de la Universidad Favaloro; y Carlos Melconian, economista de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, ex presidente del Banco de la Nación Argentina.