Adriana Roffi: "El teatro es mi campo de batalla"

La prolífica directora y dramaturga Adriana Roffi se posiciona en el teatro independiente porteño, con varias obras en cartelera que invitan a la reflexión y el debate. Por un lado está Yunta, en su segunda temporada en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960, CABA), Villa, y El Rey Tuerto, ambas en Timbre 4 (Av. Boedo 640, CABA). Reconocida por su particular enfoque en la adaptación, así como por su compromiso con temáticas sociales y políticas, Roffi utiliza el escenario como un espacio para interpelar al público sobre las realidades cotidianas.

Yunta, que se presenta los viernes a las 20:30, es una sátira incisiva sobre el deseo de pertenecer a cualquier precio. La obra adaptada por la dramaturga explora la polarización y el abuso en la humanidad a través del diálogo entre dos personajes. Con un humor desconcertante y giros inesperados, la pieza se presenta como un canto a la incoherencia de una relación entre dos personajes. La directora intervino en profundidad el texto original, acercándolo a la idiosincrasia argentina y a sus modismos, manteniendo viva la esencia del autor español.

El Rey Tuerto, con autoría de Marc Crehuet y adaptación de Roffi, promete sacudir al público. La trama se centra en el reencuentro de dos amigas a través de las redes sociales, que luego organizan una cena con sus parejas. Lo que parece un encuentro social se transforma en un conflicto cuando el novio de la anfitriona, un orgulloso policía antidisturbios, se topa con el otro hombre, un documentalista social que recientemente perdió un ojo durante la represión de una manifestación. Esta situación, que resuena con la realidad social y política actual, interpela directamente al espectador.

La palabra de la dramaturga

En una entrevista exclusiva, Adriana Roffi reveló que en ella prima la directora y que su proceso creativo se centra en la versión de los textos: "Al autor le pido permiso para intervenir lo que escribió. De hecho, las obras que tengo hoy en cartelera son todas versiones", explicó. Este trabajo dramatúrgico comienza mucho antes de los ensayos y continúa durante ellos, siempre con el consentimiento de los autores originales. "Por suerte siempre me han dicho que sí", y destacó que los autores buscan que sus obras "estén vivas y en ejercicio".

La directora señaló una diferencia radical entre el ambiente teatral español y el argentino: "En España hay poco teatro independiente. Acá hay una gran afluencia y de hecho es muy nutrido. En España las obras suelen tener fecha de caducidad, en cambio aquí, si el público acompaña y la frecuencia es de una vez por semana, las obras pueden durar años. De hecho, El Rey Tuerto va por la quinta temporada y eso tiene que ver con algo que le interesó al público y que interpela también por la temática", destacó y reconoció que elige obras con un denominador común: "En este momento, tanto Yunta, como El Rey Tuerto y Villa, están politizadas de alguna manera". Para ella, estos textos le "llegan" y la "interpelan", convirtiendo el teatro en su "campo de batalla". Aquí la entrevista completa:

"Yunta habla de un patrón de estancia y su peón, de la lucha de clases, de la meritocracia, de los otros y de nosotros. Todo esto te interpela. Villa aborda la temática de un centro clandestino de tortura durante la dictadura. Y El Rey Tuerto es el encuentro entre un policía antidisturbios y un documentalista social, y refleja lo que está pasando muchos miércoles cuando van los jubilados al Congreso. Todas estas obras tienen un denominador común, que somos yo y mi necesidad de contar. Entonces mi campo de batalla es el teatro", afirmó Roffi.

Y finalizó: "De hecho, ahí expreso y dreno temas muy álgidos, con humor, pero incómodos y hay mucho público que comparte esa visión. No puedo mirar para otro lado y siento la necesidad de contar estas historias que me llegan y me impulsan a seguir montando nuevas producciones". Encontrá acá más info sobre las entradas.