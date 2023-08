Ariel Tarico: "La gente tiene necesidad de hacer catarsis, la primera carcajada es de liberación"

Le costó animarse a volver a hacer un espectáculo en el teatro, pero finalmente Ariel Tarico aceptó la propuesta de Juan José Campanella de presentarse en el hermoso Politeama (Paraná x, CABA) junto a David Rotemberg con un nuevo espectáculo de hurmo, ese humor que no evita que el espectador se quede pensando en cuánta verdad hay escondida detrás de las risas que provocan sus textos. Se trata de Tarico On The Rotemberg Vote 2023, que sube a escena todos los martes a las 20 para arrancar carcajadas en el público, riéndonos de nosotros mismos.

En una propuesta que va cambiando en cada función de acuerdo con la actualidad y en un año eminentemente electoral, esta dupla propone "ver el vaso medio lleno a pesar de la falta de liquidez". Se los puede ver a cara lavada haciendo los mejores personajes de sus carreras, directamente de la radio al teatro. La mejor fórmula para un año electoral de esta dupla que se conoció en Radio Mitre en 2004 y, a partir de ese momento han trabajado juntos y con otra gente, practicando el "polihumor".

Para saber más de esta idea conversamos vía Zoom con Ariel Tarico, una charla en la que confesó su reticencia a volver a las tablas y cómo fue el proceso creativo detrás de este show. También reveló el importante papel que jugó en este armado el genial director cinematográfico, quien se encargo de la supervisión general. Aquí la charla:

"Estamos siemrpe discutiendo los mismos temas en política y con los mismo personajes-afirma Tarico-. Hace más de 20 años que vengo imitando a Hugo Moyano. Esta vez queremos mostrar nuestras caras y la reacción del público me tenía nervioso. Por suerte lo reciben bien cuando les mostramos la construcción del personaje, su gestualidad sin máscaras electrónicas como en televisión. Además vemos que la gente tiene la necesidad de hacer catarsis; notamos que la primera carcajada es liberadora y todos la siguen".

