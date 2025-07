Coherencia: cuando el cine se encuentra con el teatro en un viaje a universos paralelos

El miércoles 16 de julio se producirá un estreno muy particular, especialmente para los amantes de las adaptaciones cinematográficas al teatro, con la llegada de Coherencia al Multiteatro (Av. Corrientes 1283, CABA), con la promesa de que los espectadores vivirán una experiencia única que desafía los límites de la realidad y la percepción. Esta ambiciosa producción cuenta en su elenco a Gonzalo Heredia, Mey Scapola, Vanesa González, Guillermo Pfening, Nicolás Pauls y Laura Cymer. Pero lo más llamativo de esta puesta es que la dirección quedó en manos del cineasta Hernán Guerschuny, quien por primera vez se aventura en las tablas, con una adaptación teatral realizada por el propio Gonzalo Heredia, y la producción a cargo de Tomás Rottemberg, Bautista y Joaquin Laviaguerre.

La sinopsis de la obra se centra en una noche en la que un cometa se acerca peligrosamente a la Tierra. En ese momento, seis amigos se reúnen para cenar, pero un apagón repentino causado por el cometa los deja a oscuras e incluso sin celulares. Curiosamente, una casa cercana parece inmune al incidente. Así que el grupo decide ir a investigar; regresan de allí con una misteriosa caja y visiblemente alterados, afirmando haber visto una réplica exacta de su propia cena. Pronto, una serie de sucesos extraños los lleva a una inquietante conclusión: están interactuando con sus propias versiones en universos paralelos.

Para Guerschuny, esta incursión en el teatro es un desafío apasionante: "No se me ocurrió, me llamaron", confesó en una entrevista exclusiva, revelando que los productores buscaban una mirada más cinematográfica para la puesta, no solo por ser una adaptación de una película, sino por la naturaleza visual que buscaban darle al tema. Así tuvo que "desaprender" algunas de las reglas del cine para abrazar el lenguaje teatral. "Me motiva mucho más hacer cosas nuevas", afirmó, destacando el proceso de prueba y error en los ensayos, muy distinto a la precisión del cine: "En el teatro se trata de generar un montón de recursos para que la obra juegue o resista en cada función. En el cine todo está preparado de antemano.

"Además Coherencia es una obra de ciencia ficción, un género poco común en el teatro, que exige generar sensaciones de intriga, suspenso y miedo. Sin embargo, esta temática es una excusa para que los personajes se hagan un montón de preguntas emocionales y existenciales sobre las versiones que podrían haber sido, las decisiones tomadas y el rumbo de sus vidas. A diferencia de la película original, que se centraba más en la física cuántica, la adaptación teatral profundiza en los conflictos internos de los personajes", completó Hernán.

Un elenco de calidad y una puesta innovadora

La elección del elenco fue crucial para esta obra tan coral. Guerschuny destaca que no sólo buscaban buenos actores con cierto reconocimiento, sino también con compromiso por la propuesta, dada la exigencia de tener funciones de miércoles a domingo, más dos los sábados. "Afortunadamente el equipo es muy parejo en calidad y, lo que es aún más importante, hermosas personas. Algo fundamental armar una familia laboral que funcione incluso en los momentos de crisis", explicó durante la charla.

Para generar la fantasía de los universos paralelos, el director aprovechó recursos propios del cine, marcados por un aporte visual y auditivo que apoya la actuación de los intérpretes. La obra cuenta con una escenografía "muy conceptual, pero muy narrativa a la vez, una puesta de luces magnífica de Matías Semán, proyecciones y un intenso trabajo de sonido, incluyendo casi trucos de magia en el escenario. Aprendí de la fuerza de los recursos teatrales, entendiendo que, a diferencia del cine donde se ve todo, en el teatro el público agradece que nunca vean lo que el texto indica e imagine que está allí".

Finalmente el director confiesa que está "nervioso por el estreno. Me encanta volver a estar nervioso a esta altura, con una nueva aventura, distinta y muy difícil. Es precisamente lo que me motiva. Sobre todo por el final va a ser contundente, con todos los elementos técnicos y artísticos confluyendo en un momento clave". Sin dudas será una propuesta audaz y fascinante, que además invitará a reflexionar sobre las múltiples realidades y decisiones de la vida, todo ello envuelto en una atmósfera de intriga y misterio. Un estreno imperdible para quienes buscan una experiencia teatral que va más allá de lo convencional. Encontrá acá más info sobre las entradas.