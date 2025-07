"Con El Barbero de Sevilla para chicos nos centramos en el tema de la timidez", explica su directora María Janunarena

Hace muchos años, en España, vivía una muchacha llamada Rosina. Su padre al morir la deja al cuidado del doctor Bártolo, un viejo avaro y cascarrabias que poco a poco se va enamorando de la muchacha. Tan linda es Rosina y tan viejo Bártolo, que el viejo comienza a tener miedo de perderla. Entonces decide encerrarla para que ningún joven pueda hablar con ella, enamorarla y llevársela. Pero en un descuido, uno la ve y se enamora. Es el Conde de Almaviva, dueño de la mitad de las tierras de España. Enterado de esto, el doctor Bártolo desaparece llevándose a la chica. Pero el Conde no se da por vencido y la busca sin descanso hasta que, luego de seis meses de cabalgar sin parar, llega a la ciudad de Sevilla y se encuentra con un viejo sirviente que alardea de sus cualidades como barbero, Fígaro. Juntos descubren dónde está Rosina y arman un plan para provocar un encuentro.

La atravesada trama de El Barbero de Sevilla sigue estos lineamientos pero en el estreno que se producirá este domingo 13 de julio en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746, CABA) es una versión para chicos, colorida, acortada y que hace hincapié en "el tema de la timidez, del tema del no atreverse a verbalizar o a decir algo que es verdad por no por temor a no ser aceptado estado o eh a no ser querido. Entonces, este es el meollo de de la de esta adaptación. Hay que ponerse en los pies del chico y pensar qué es lo que los interpela. El Barbero es una comedia de enredos que es está basada en la monumental obra de las desigualdades sociales, pero también habla de esta incapacidad del conde de de no atreverse a decir quién es ni de decirle a la Rocina que está enamorado de ella. Precisamente nos ocupamos del tema de la timidez, de no atreverse a verbalizar o a decir algo que es verdad por temor a no ser aceptado o querido. Ese es el meollo de la adaptación", revela María Jaunarena, directora de la puesta que podrá disfrutarse durante las vacaciones de invierno.

Una forma de lograr que los chicos se animen a la ópera con música del genial Gioacchino Rossini es a través de una delirante aventura cantada en español, de la mano de Juventus Lyrica y la Asociación Fígaro. Fue justamente Jaunarena quien tomó el libreto original en italiano de Cesare Sterbini, basado en la novela de Pierre-Augustin C. de Beaumarchais, lo intervino y le dio una puesta colorida, casi payasesca, en una versión acortada a una hora 15 minutos. Así lo contó en una entrevista exclusiva:

Sobre la escenografía e iluminación de Gonzalo Córdova actúan Gabriel Carasso, Laura Penchi, Patricio Oliveira, Mirko Tomas, Walter Schwarz y Cecilia Pérez San Martín, así como los músicos que tocan en vivo Pablo Manzanelli (piano). Arauco Yepes y Pablo Reyes (percusión), con producción general de Gustavo Passerino.

Las funciones para toda la familia tienen un horario especialísimo: a las 11 de la mañana y se concretarán exclusivamente los domingos 13, 20 y 27 de julio, así como el 3 de agosto. Sin dudas una gran oportunidad para que grandes y chicos se encuentren jugando con la ópera y descubran que conocen estas canciones más de lo que creían. Encontrá acá más info sobre las entradas.