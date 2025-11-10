Dos espectáculos llenos de brillo anticipan la Navidad en el teatro

Navidad en las Películas

Regresa el espectáculo que ya emocionó a miles de espectadores: Navidad en las Películas, una propuesta mágica con música en vivo de las bandas sonoras más icónicas del cine navideño. Se presentará 6 y 7 de diciembre en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA). Con una puesta en escena completamente renovada y la participación especial de Raúl Lavié, el show invita al público a vivir una experiencia única en el mes más mágico del año. En Navidad en las películas, la música, la danza y la actuación se fusionan para rendirle homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine navideño que han marcado la vida de muchas generaciones.

Este año, el espectáculo suma una incorporación muy especial: el universo de “Un Cuento de Navidad” de Charles Dickens, que se une a los clásicos infaltables como “Mi Pobre Angelito”, “El Grinch”, “El Expreso Polar” y muchas otras películas que han marcado generaciones.

La propuesta incorpora arreglos musicales originales, una estética cinematográfica deslumbrante, más de 40 músicos en vivo, un talentoso elenco de bailarines, un coro de niños y actores de todas las edades bajo la dirección musical de Joel Villagra y Florencia Battista. Además, se destaca la participación especial de Raul Lavié y las actuaciones de Ivan Papetti, Stephania Uttaro, Juana Silva y Emma García Torrecilla.

Será una celebración artística, emocional y festiva que invita a vivir y celebrar los valores universales de la Navidad como nunca antes. El espectáculo propone una experiencia escénica única que despierta la nostalgia, la alegría y el espíritu navideño en cada espectador, conectando generaciones a través de la música, la emoción y los recuerdos compartidos.

La idea y dirección general es de Villagra (también autor del libro) y Battista - Colegas Música. Ellos se reservaron también la dirección musical, mientras que la artística es de Juan Zorraquin, la coreográfica de María Luján Arizcuren Caerio, la escénica y de actores de Nicolás Alan Medina; el diseño escenográfico es de Giuliano Benedetti, el de iluminación de Santiago Cámara, el de sonido de Luciano (Tato) Ricardi y Mariano Del Rosso, de visuales y animaciones de Francisco Orive, de vestuario y utilería de Carola Jazmín. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Navidad Sinfónica – El Reloj de la Navidad

Una noche mágica para celebrar en familia el espíritu navideño de la mano de un show audiovisual único que se hará el sábado 20 de diciembre a las 20:30 en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA). Un espectáculo que desde hace cuatro años y reúne a los seres queridos para vivir la magia del espíritu de las fiestas, con una gran orquesta sinfónica en vivo y más de 40 artistas en escena. Esta producción combina música y teatro, junto a un gran despliegue escénico para revivir los clásicos de la festividad más queridos y contarnos un cuento que invita a creer y compartir.

La historia, escrita y dirigida por Chacho Garabal, comienza en la Fábrica de Juguetes y Sorpresas de Santa, donde algo inesperado sucede: el Reloj que marca la cuenta regresiva hacia la Navidad se ha detenido. Sin su sonido, no habrá campanas y sin campanas, no habrá Navidad. Los Jugueteros se embarcarán entonces en una aventura contrarreloj para reactivar el mecanismo mágico. En su camino conocerán a personajes legendarios como la Befana, la sabia amiga de los Reyes Magos que les señalará el rumbo hacia el Pesebre, y al misterioso Relojero, quien les enseñará una valiosa lección: la Navidad se hace entre todos y para todos.

Acompañados por la gran Orquesta del Multiverso, bajo la dirección de la Maestra Clara Ackermann y la dirección de arte y coreografías por Flavia Pereda, el público podrá disfrutar de versiones sinfónicas de clásicos como “Jingle Bells”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Rudolph, el reno”, “Believe”, “Una dulce Navidad” y “Tus deseos”, entre muchas otras.

Antes de comenzar la función, a partir de las 20 hs, Santa recibirá a los invitados en el hall del Auditorio para escuchar los deseos de los más pequeños y tomarse fotos con las familias, dando inicio a una velada llena de ilusión y alegría. Encontrá acá más info sobre las entradas.