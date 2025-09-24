Dos obras protagonizadas por mujeres para disfrutar en la avenida Corrientes

Una Película sin Julie

Desde el 7 de octubre, la obra protagonizada por Lucila Gandolfo vuelve a la cartelera porteña, esta vez en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Sólo por ocho funciones, los martes a las 20.30, la propuesta está inspirada en una idea de la propia Lucila, y tiene texto y música de Fernando Albinarrate, y dirección de Julio Panno.

A lo largo de 90 minutos, Gandolfo acompañada en el piano por Albinarrate, conmueve en Una película sin Julie desde el escenario con una mágica interpretación: actúa, canta y baila haciendo cómplice a toda la platea de la historia de Catalina Lonely: una mujer que incorpora desde su más temprana infancia a Julie Andrews como su amiga invisible, la que por presencia y por ausencia es la co protagonista de esta cinematográfica y musical vida. Una metáfora sobre lo que nos depara el camino de nuestra existencia. La ilusión y la desilusión, la valentía y el temor, nutren en esta bella, profunda, divertida y esperanzadora historia donde Julie Andrews es el alter ego de la protagonista.

El espectáculo cuenta con más de 30 melodías y canciones originales de Rodgers y Hammerstein, Lerner y Loewe, Sherman y Bernstein, entre muchos otros, además de las canciones originales creadas y compuestas por el propio Albinarrate. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Noche Blanca, entre la vigilia y el sueño

Escrita y protagonizada por Cecilia Dellatorre y Lucía Ivanissevich Machado, se presenta los sábados el Teatro Eureka (Av. Corrientes 4269, CABA). Allí Ana y Celeste se encuentran en un espacio donde no parece transcurrir el tiempo. ¿Qué es ese no lugar? ¿Un sueño? ¿Un limbo? ¿Un pasaje entre dos mundos? Tratarán de encontrar alguna clave a través de la representación de los personajes de sus recuerdos. Así la obra se convierte en un viaje íntimo a través del tiempo, la memoria y el ensueño.

“Esta obra nació del interés de ambas por llevar a escena una historia que nos permita habitar distintos tiempos, personajes y circunstancias, apoyándonos en las posibilidades infinitas que ofrece el dispositivo teatral”, cuentan las actrices y directoras. Y agregan: “Queríamos corrernos del registro costumbrista e invitar al espectador a un viaje que transcurra en otros planos, donde podamos indagar sobre lo desconocido y sin embargo sentirnos identificados”. La obra cuenta con música y efectos sonoros en vivo, a cargo de Lucas Bidon–Chanal, que, junto a las visuales y una escenografía surrealista, ayudan a construir una puesta envolvente a través de los distintos escenarios. Asimismo, la escenografía y el vestuario es de María Clara Dal Din; el diseño de iluminación de Paloma Franco; la fotografía de Cristóbal Aldezábal.

Las funciones son los sábados a las 21. Encontrá acá más info sobre las entradas.