Esmeralda Incandescente: el policial que invoca a las abuelas

El secreto familiar es el motor de Esmeralda Incandescente, un relato policial que se sumerge en los crímenes ocultos de un barrio residencial de la Ciudad de Buenos Aires. La obra, con dramaturgia de Julieta Timossi y dirección de Lucía Márquez, sigue a Amatista, una mujer recién separada que recibe un llamado enigmático que la obliga a investigar la historia de su familia. En el proceso, la aparición del fantasma de su abuela inicia un diálogo constante entre los muertos y los vivos, destapando el secreto sobre la verdadera identidad de su abuelo.

La directora confiesa su fascinación por el género; "Soy muy fanática del policial y tenía muchas ganas hace tiempo de hacer algo en teatro también que tuviera esta temática", comenta durante la entrevista exclusiva con Vivo Perfil. La génesis de la obra fue netamente colectiva. Las actrices Graciela Mangani e Isabel La Rosa convocaron inicialmente a la dramaturga, quien propuso un primer proceso de investigación y desarrollo. Fue entonces cuando Márquez se sumó en la dirección e incorporó a Florencia Rosemblit al elenco. Desde marzo hasta agosto, el equipo se reunió a improvisar con disparadores como un texto de Claudia Piñeiro y fotografías antiguas. "Acopiamos todo el trabajo, se lo volcamos a Julieta, y ella escribió este texto del cual estamos enamoradas porque es bellísimo", relata la directora. La obra es protagonizada por Lucía Dantin, La Rosa, Mangani y Rosemblit. Aquí la entrevista completa:

La aparición del fantasma de la abuela, inicialmente propuesta desde el humor, se transformó en algo profundamente emotivo que toca la búsqueda de la identidad y las raíces. Márquez y el equipo empezaron a evocar a sus propias abuelas, armando la puesta como "un homenaje a ellas". Incluso, la obra utiliza objetos que pertenecieron a sus propias familias. Este componente sobrenatural y emotivo, sumado al misterio policial, generó una atmósfera teatral única, construida con el aporte clave de todo el equipo de diseño: Federico Marino en el diseño de sonido y musicalización, Manon Minetti en el lumínico y Mara Soraire en el de escenografía y vestuario. El trabajo contó con la producción de Dos Lunas Productora.

La directora afirma estar muy contenta con el resultado final y el equipo que se formó, aunque le gusta estar presente en las funciones para seguir ajustando detalles. Márquez cree que "El trabajo teatral se va completando con el público, con la mirada externa".

La recepción del público ha sido muy positiva, porque, según la entrevistada, la obra tiene mucho humor, incluso en momentos inesperados, y mucha emoción. "La gente sale muy conmovida, por esto que creo que tiene que ver con lo familiar que toca la obra", concluye, destacando que el público se siente convocado por la temática de las raíces y el linaje femenino que la obra expone. Las funciones son los sábados a las 19 en Moscú Teatro (Juan Ramírez de Velasco 535, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.