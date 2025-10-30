George Dalaras y su regreso a Buenos Aires: el alma de Grecia se presenta en el Coliseo

Buenos Aires se prepara para recibir un evento cultural de primer orden. La Fundación Helénica en Argentina y la Colectividad Helénica de esta ciudad anuncian el esperado regreso de George Dalaras, el máximo exponente de la música griega contemporánea, quien ofrecerá un único concierto el 12 de noviembre en el emblemático Teatro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, CABA). Con una trayectoria que abarca más de cinco décadas y 60 álbumes, Dalaras no se trata sólo de un cantante, sino que es un símbolo viviente del helenismo musical. Nacido en El Pireo, el histórico puerto de Atenas, el artista construyó un sonido propio que entrelaza la potencia del rebetiko y el laïkó con influencias del rock, el folk mediterráneo y las resonancias árabes y latinoamericanas.

El retorno de Dalaras a Buenos Aires, el tercero en su carrera, es un reencuentro cargado de significado, especialmente por su profunda admiración por la tradición musical nacional. En una entrevista exclusiva, el propio George destacó el papel central de la música en la vida de los argentinos: "Al igual que en Grecia, la música en la Argentina desempeña un papel vital en la vida de las personas. Hay una poderosa tradición musical que sustenta -incluso define- a su gente. Les ofrece consuelo y esperanza", expresó remarcando un vínculo entre ambas latitudes que se cimentó a través de colaboraciones legendarias, habiendo compartido escenario y grabaciones con dos gigantes de la música local: Mercedes Sosa y Ariel Ramírez. Esta conexión artística es un pilar en su repertorio, tal como él mismo lo reveló: "Las canciones de América latina también ocupan un lugar especial en mi corazón. Son los sonidos que moldearon mi adolescencia, mi constante ‘conversación’ con mi guitarra".

Un repertorio de clásicos y homenajes

La cita en el Teatro Coliseo promete ser un recorrido emocional. Dalaras se presentará junto a la cantante Violeta Ikari, poseedora de una "voz verdaderamente única", y con Alexandros Tzouganakis, quien aportará el espíritu de la tradición cretense con el sonido de su laouto. El repertorio está meticulosamente curado, balanceando los grandes clásicos griegos -fruto de sus colaboraciones con compositores de la talla de Mikis Theodorakis y Manos Loïzos- con un homenaje especial a la música latina.

"Lo que se puede dejar fuera de un programa de concierto es una materia delicada y difícil -expresó el griego-. Cantaremos las canciones que aman de mis colaboraciones con los grandes compositores griegos, pero también habrá un homenaje especial a la música local".

El artista también hizo hincapié en el entusiasmo que le genera volver a ver a todas las generaciones unidas en el público, tal como lo recuerda de sus visitas anteriores: "Nunca olvidaré la pasión y el entusiasmo de quienes nos honraron con su presencia. Abuelos cantando junto a sus hijos y nietos, todos unidos por un lazo común, un mito compartido: esas mismas canciones". Pero consultado sobre el repertorio, reveló: "Has tocado un tema muy delicado y difícil: ¡la elección de las canciones! ¿Qué se puede dejar fuera del programa de un concierto? Sobre todo cuando se trata de una actuación poco frecuente, dirigida tanto a nuestros compatriotas griegos en el extranjero como a honrar la tradición musical del país anfitrión que, como sabes, admiro profundamente y del que me inspiro. Porque, al igual que nuestra propia música, las canciones de Latinoamérica también ocupan un lugar especial en mi corazón. Forman parte de mi propia historia: los sonidos que moldearon mi adolescencia, mi constante 'conversación' con la guitarra. Así que cantaremos las canciones que te encantan de mis colaboraciones con muchos de los grandes compositores griegos, pero también habrá un homenaje especial a la música latina. Y, por supuesto, como siempre, nuestros maravillosos músicos solistas nos apoyarán con su gran talento. ¡Estamos deseando conoceros a todos!"

George Dalaras, quien también es reconocido por su compromiso humanitario como Embajador de Buena Voluntad del ACNUR, regresa para tender un puente de emoción y arte, demostrando que la influencia helénica y el alma de la canción popular trascienden idiomas y fronteras. La cita será el miércoles 12 de noviembre a las 21 y aquí podés encontrar más info sobre las entradas.