Imagine Dragons regresa a Buenos Aires con su Loom World Tour

Los fanáticos argentinos de Imagine Dragons tienen motivos para celebrar. La aclamada banda liderada por Dan Reynolds anunció su esperado regreso a Buenos Aires, en el marco del Loom World Tour, para presentar su último disco y un arsenal de éxitos que prometen una experiencia inolvidable. La cita será el jueves 23 de octubre en el Hipódromo de San Isidro (Av. Bernabé Márquez 700), en un show a cielo abierto producido por DF Entertainment.

Tras su última visita en 2023, cuando agotaron las entradas en el Campo Argentino de Polo, Imagine Dragons regresa con una puesta renovada y un arsenal de canciones que han conquistado al mundo. El repertorio incluirá los himnos que los catapultaron a la fama, como Radioactive, Demons, Believer, Thunder y Bones, que combinan rock alternativo, pop y electrónica con letras profundas.

Será la primera vez que el público argentino escuche en vivo las canciones de Loom, su aclamado disco de 2024, que incluye el megahit Eyes Closed. Además, los fans podrán disfrutar de sorpresas de Reflections (From The Vault Of Smoke + Mirrors), el álbum con demos que conmemora los 10 años de Smoke + Mirrors. de esta manera se han consolidado como una de las bandas más influyentes del siglo XXI. Cada show es una experiencia multisensorial, con una calidad sonora impecable y una puesta visual de alto impacto. La cita en el Hipódromo de San Isidro promete fusionar lo épico y lo íntimo, lo eléctrico y la emoción más cruda.

Entradas y precios

La venta de entradas ya está habilitada con todos los medios de pago. Los precios de las ubicaciones son los siguientes:

Pits: $ 350.000 + s/c

Campo Delantero: $ 175.000 + s/c

Campo General: $ 80.000 + s/c

Platea 1: $ 200.000 + s/c

Platea 2: $ 180.000 + s/c

Platea 3: $ 145.000 + s/c

Además de las entradas tradicionales, se ofrecerán experiencias especiales para los fans más dedicados:

Ultimate Experience: $ 6.990.000 (service charge incluido), que incluye una entrada en la tarima exclusiva de visualización al escenario (Tarima Visión Especial), guitarra utilizada durante el show por un integrante de Imagine Dragons, autografiada por todos los miembros de la banda; foto sobre el escenario del show; póster de la gira con diseño exclusivo; regalo exclusivo de merchandising; redencial conmemorativa; la oportunidad de comprar merchandising antes de la apertura general de puertas; el ingreso anticipado al venue.; asistencia de un host durante el evento. Esta experiencia es sólo para dos personas.

Viewing Area Experience: $ 1.130.000 (service charge incluido), con una entrada en la tarima exclusiva de visualización (Tarima Visión Especial), póster de la gira de Imagine Dragons con diseño exclusivo; regalo exclusivo de merchandising; credencial conmemorativa; la oportunidad de comprar merchandising antes de la apertura general de puertas y el ingreso anticipado al venue junto con un host durante el evento.

Early Entry Package: $ 670.000 (service charge incluido) con una entrada PIT, regalo exclusivo de merchandising, credencial conmemorativa, la oportunidad de comprar merchandising antes de la apertura general de puertas, el ingreso anticipado al venue y la ayuda de un host durante el evento.

Ninguna de estas experiencias incluye la interacción con los miembros de la banda. Encontrá acá más info sobre las entradas.