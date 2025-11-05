Improcrash celebra 20 años de risas, riesgo y evolución en escena

Improcrash, el trío que puso el teatro de improvisación en el mapa de la Argentina, se prepara para un festejo monumental. El grupo, integrado por Luciano Barreda, Rodrigo Bello y Paula Farías, celebra dos décadas de trayectoria con un único el show el viernes 21 de noviembre a las 21:30 en el Teatro ND Ateneo (Paraguay 918, CABA). En la previa a la gran noche, conversamos con Rodrigo sobre el camino recorrido: desde ser gestores de un movimiento hasta la evolución de su humor en un panorama cultural cambiante.

Cuando Improcrash nació en 2005, cuando el panorama de la improvisación teatral era incipiente. Bello recuerda la génesis: “Había shows, pero no tantos. Nosotros veníamos de los Match de Improvisación, que eran de competencia, y dijimos: 'Hagamos un grupo donde no haya competencia, sino que seamos solo un grupo jugando’”. Rápidamente, se convirtieron en referentes no sólo por su estilo basado en el humor, el riesgo y la creatividad, sino por su visión profesional. “Fuimos bastante precursores en ir a festivales latinoamericanos, salir de gira por España -comenta-. En muchos lugares de Latinoamérica nos tenían como un grupo argentino referente. Y también fuimos de los primeros en hacer un teatro grande como el Ateneo. Hubo una difusión que le vino bien al género”.

Este crecimiento se consolidó gracias a una mirada empresarial. “Nos posicionó de otra manera el hecho de entendernos como empresa”, explica Bello. Además de las funciones, el grupo desarrolló unidades de negocio con clases, shows corporativos, team building y capacitaciones en empresas, entrenando habilidades de comunicación y presentación con la técnica de la impro: confiar, escuchar y aceptar. Aquí la entrevista completa:

Tras 20 años en escena, la mayor mutación del grupo ha sido la forma de hacer reír. Rodrigo Bello es enfático: “Cambió el humor, cambió bastante. No es lo mismo hacer humor en el 2003 que en el 2025”. La evolución ha provocado debates internos, especialmente al revisar material antiguo. “Estamos posteando algunos videos viejos y mostranmos cómo cambió el humor y cómo nosotros cambiamos de qué nos reímos”, explica. Sin embargo, hay una esencia que se mantiene: reírse de lo que duele. “Nosotros realmente creemos que nos reímos mucho de lo que nos duele en general. Hay algo de una sanación, un juego de eso, y ponerlo en el escenario,” asegura Bello, recordando su último show, Catarsis, que llevó esa idea al extremo.

Respecto de la dinámica del trío y la presencia femenina, Bello destaca que los roles han sido revalorizados. La única mujer en el grupo, Paula Farías, ha sido clave en estos debates. Además, el tratamiento de los personajes femeninos ha evolucionado: “Si yo tengo que hacer un personaje femenino, la gente lo toma sin pensar que es un homosexual. Eso también cambió bastante, como que antes tal vez le poníamos un plus de humor al gay al chiste del personaje que hace el varón, pero que es una mujer en realidad en escena”.

La fiesta de aniversario

El show en el ND Ateneo se está planeando como un gran cumpleaños. Si bien la esencia es la improvisación, hay una estructura definida que incluye invitados especiales, tanto del género de la impro como del stand-up que, según Bello, se ha ganado su lugar como sinónimo de humor en el vocabulario popular. “Lo que improvisamos son las escenas, que ya las tenemos abiertas, pero es un espacio abierto. Después sabemos que va a haber videos, queremos proyectar muchos videos de estos años, un mapping de videos viejos, divertidísimos”, adelanta. La diferencia entre el teatro y las redes sociales es clave para esta celebración. “La espontaneidad de la risa mata a cualquier moral -afirma-. Tal vez en el teatro te reís porque te causa gracia. No lo analizás tanto, ocurre. Es como preparar un cumpleaños: va a haber un momento de piñata, un momento de bienvenida, un momento emotivo, el de torta”.

El show es también un agradecimiento a sus seguidores y amigos. “Uno en el camino hace amigos y gracias al teatro hicimos un montón de amigos. Es un momento para compartir con esa gente”, concluye. Encontrá acá más info sobre las entradas.