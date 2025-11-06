Ivor Martinic plantea la intimidad en escena con su última obra

El dramaturgo croata Ivor Martinic, autor del fenómeno teatral Mi hijo solo camina un poco más lento, estrena en la Argentina una obra profundamente personal sobre el amor, la memoria y la fragilidad de lo que queda tras una ruptura. El 7 de noviembre se levantará el telón en El Método Kairós ((El Salvador 4530, CABA) para recibir a una de sus obras más íntimas. Se trata de Sería una pena que se marchitaran las plantas, una pieza que bucea en la dinámica de una pareja durante su separación, comparando que la voz de los recuerdos compartidos no siempre coincide.

La obra, que ya ha sido aclamada en seis países, se presenta en Buenos Aires bajo la dirección de Samir Carrillo y cuenta con las actuaciones de Nadia Fürst, Mauro J. Pérez y Toto Salinas. Martinic, cuya obra ha sido un verdadero fenómeno en el teatro off argentino, describe su proceso de escritura como una forma de "investigación" personal y del mundo. En diálogo con Vivo Perfil, el autor reveló una evolución en sus temas: "En un principio me gustaba mucho teatro documental, después los vínculos familiares o políticos, y con esta obra, abrí una puerta que antes tenía un poco de miedo: hablar sobre el amor y sobre los sentimientos más emotivos", explica Ivor, quien combina su trabajo de escritura con la dirección y la actuación desde su compañía independiente T25.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El germen de la obra nació de una observación muy sencilla, pero profunda: la divergencia en la memoria de una pareja de amigos. "Ella contaba una historia muy importante para la pareja y él la había olvidado. Esto fue el punto de partida: cómo una pareja que construye una historia común puede tener memorias tan distintas sobre esa conexión", comenta el dramaturgo durante una entrevista que compartimos a continuación:

La libertad del director y el fenómeno argentino

Residente en Barcelona, Martinic mantiene una conexión inquebrantable con el teatro argentino, aquí se han realizado casi todas sus obras, muchas de ellas de la mano del director Guillermo Cacace. El autor confiesa sentirse "muy privilegiado" por el público y los artistas locales, mencionando el impacto que todavía genera Mi hijo solo camina un poco más lento. En cuanto a las puestas en escena, Martinic defiende la libertad creativa de los directores. Su obra, dice, posee una "estructura abierta" que le permite vivir en diferentes versiones. "Para mí es muy importante que el director tenga mucha libertad con el texto... la obra habla un poco de eso, de ser una estructura abierta. La gente puede elegir si quiere hacer una obra con un hombre y una mujer, o dos mujeres, o si quiere usar una pareja más vieja o más joven".

La versión que se estrena en El Método Kairós presenta a una pareja joven, mientras que otras, como la de Córdoba, la han explorado con personajes más maduros. Martinic subraya que la producción teatral debe ser una inspiración sobre el texto, permitiendo que cada director hable de su propia visión. Finalmente, el autor resume su objetivo: "A mí me gusta cuando el teatro te hace sentir. Cuando la gente me dice que después de ver una obra se siente muy emotiva o movilizada, para mí es un gran regalo". Las funciones son todos los viernes a las 20 horas. Encontrá acá más info sobre las entradas