Juan Fuentes: "Ser exitoso es poder cantar lo que a mí me gusta"

Juan Fuentes, el cantante salteño que ha conquistado el corazón del folklore argentino, se prepara para un momento histórico en su carrera: su primer concierto solista en el emblemático Teatro Ópera (Av. Corrientes 860, CABA). La cita será el viernes 26 de septiembre para presentar Mil Noches, su segundo álbum, una obra cargada de emoción y composiciones que ya se ganaron el corazón del público. A tan sólo tres años de iniciar su camino en solitario, Fuentes se ha consolidado como una de las voces más poderosas y queridas del género. Su arrolladora presencia escénica le ha valido distinciones de gran prestigio y este nuevo disco, producido por Marcelo Predacino, profundiza en su faceta como compositor y guitarrista con canciones que evocan el amor, los recuerdos de la infancia y la gratitud. Uno de los puntos más destacados del álbum es el single Como un tren, una sentida colaboración con el legendario León Giecco.

En una entrevista exclusiva, Juan compartió los motivos que lo llevaron a emprender su carrera individual tras su paso por Los Huayra: "Desde el momento en que ingresé a ese conjunto, los chicos sabían que yo quería ser solista", reveló. La decisión se hizo "imperiosa" cuando el grupo comenzó a virar hacia un sonido más alejado del folklore. "Yo me sentía mucho más folclórico que hacia donde estábamos yendo", explicó, destacando que era el momento de seguir su propia voz: "Preferí salir del grupo y dar un paso al costado para poder vivir la plenitud de mi voz, en la carrera que yo soñaba".

Su estilo de composición, según cuenta, es más "nostálgico", centrado en el paisaje y en el amor en un sentido amplio. "El amor abarca muchas cosas, no solamente el amor romántico... más bien el amor a un pueblo, a un lugar, a un momento", describió. Su objetivo es que, al igual que los sabores, sus canciones transporten al oyente a un lugar y le "pinten un lugar". Aquí la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El show en el Teatro Ópera es, para Fuentes, un "logro de por sí". El espacio es "ideal para cantar", un lugar que le permitirá darse "tantos lujos, tantas licencias como cantante". Para esta noche especial, estará acompañado por su banda de cuatro músicos multiinstrumentistas, y no descarta la posibilidad de contar con invitados especiales, ya que "una de las sazones más lindas que tienen estas cosas son el compartir". Al reflexionar sobre su primer show en solitario, el artista lo califica como un "fracaso con todo éxito". Un momento que le enseñó más de lo que un triunfo rotundo lo hubiera hecho. "Me sirvió mucho más que haya fracasado a que si hubiera sido un éxito rotundo", afirmó. Con una perspectiva madura, hoy redefine el éxito de manera personal: "Ser exitoso es poder cantar lo que a mí me gusta... y sobre todas las cosas, tener adónde volver después de cantar".

La noche del 26 de septiembre se presenta como una cita imperdible para encontrarse con la voz y el alma de Juan Fuentes. Un show donde promete "contar las canciones" más que cantarlas, en una velada que sus seguidores han anhelado por mucho tiempo. Encontrá acá más info sobre las entradas.