La Moribunda revive el espíritu del Paracultural en el off porteño

Este jueves 5 de marzo, a las 20:30, el escenario de Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA) se convertirá en el refugio de una de las piezas más viscerales del teatro nacional: La Moribunda. Bajo la dirección de Malena Miramontes Boim, esta obra que sacudió el circuito independiente a fines de los '90 regresa en una versión fiel a la original para demostrar que su potencia estética y política no sólo resiste el olvido, sino que dialoga con una actualidad marcada por la incertidumbre. Escrita originalmente por la emblemática dupla de Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese como un homenaje al gran Batato Barea, la pieza encuentra hoy nuevos cuerpos en Darío Serantes, quien interpreta a Karen, y Juan Rutkus, en la piel de Kara.

Durante los 60 minutos que dura el espectáculo, los actores encarnan a dos hermanas que sobreviven al encierro mientras la mayor, Kiri, agoniza en el cuarto de arriba. Con un juego interior-exterior opresivo, en el afuera acecha una guerra indeterminada y adentro reina la descomposición, el humor negro y el grotesco como únicas herramientas para procesar el dolor. Miramontes Boim propone una puesta aguda que no intenta emular las actuaciones originales, sino habitar el material desde una sensibilidad propia.

"La imaginación, la risa y el deseo construyen el refugio perfecto", señala la directora en una entrevista exclusiva, quien cuenta con la experiencia de haber mantenido en cartel durante cinco años otro éxito como La Madonnita. El universo visual, fundamental para esta estética queer y camp, está respaldado por el diseño de escenografía y vestuario de Alejandro Mateo y la música original de Matías De Stéfano. Aquí la entrevista completa:



Las funciones se llevarán a cabo todos los jueves de marzo y abril a las 20:30 en la sala del barrio de Almagro, un espacio que la directora describe como su "segundo hogar". Entre el delirio, la ópera y la ternura, esta nueva versión de La Moribunda invita al espectador a una danza con la muerte donde el artificio funciona como escudo y el amor se revela como la única salvación posible en tiempos devastadores. Encontrá acá más info sobre las entradas.