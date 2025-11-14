Lamborghini en escena: la apuesta cruda y estética de La Espada de Pasto

A cuatro décadas del fallecimiento de Osvaldo Lamborghini, una de las voces más singulares, violentas y cautivadoras de la literatura argentina, su obra regresa a las tablas de la mano de la Compañía La Espada de Pasto. Bajo la dirección de Ignacio Bartolone, se estrena Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte, un proyecto que busca evocar la producción integral del autor de El Fiord (1969) y El Niño Proletario, redoblando su apuesta por el carácter inespecífico de su arte, cuando no existía distinción entre prosa, verso, palabra o imagen.

La pieza teatral, que aborda textos emblemáticos se presenta los viernes a las 23 en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). En una entrevista exclusiva, Bartolone revela que la propuesta de la compañía buscó distanciarse de la tradición de "versiones" o "adaptaciones" teatrales de la obra de Lamborghini: "Nos propusimos la difícil tarea de llevar adelante los textos de él puestos en escena, como si no hubiese a priori ninguna adaptación que hacer o ningún movimiento que hacer. Se pretende poner en escena sus escrituras, no versiones", explica el director.

Bartolone, que también comparte la dramaturgia junto a Agustina Pérez, explica que este acercamiento en crudo se debe a la búsqueda de entender cuánta teatralidad ya existía en los textos del poeta. "La determinación fue pensar más un hecho plástico, un hecho estético, y no tanto una obra de teatro al uso... esto es necesariamente otra cosa porque no parte de una dramaturgia, sino que parte de la literatura", comenta. Aquí la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



La visión de Lamborghini como un "autor de un solo texto" que irradia en distintas disciplinas -poesía, narrativa y arte visual (collage)- fue la columna vertebral de la puesta en escena. Esta "plasticidad" del autor, especialmente sus collages pornográficos y extraños, impregnan el material escénico. La obra utiliza la visualidad del artista con superposiciones de movimientos, escenas que ocurren simultáneamente y una gran pantalla de fondo que "se dibuja permanentemente". El director asegura que la situación del arte visual fue tan importante o más que lo escrito, honrando así la convicción del escritor de que para él "era todo lo mismo".

El elenco, compuesto por Hernán Franco, Juan Isola y Valentín Pelisch (quien también está a cargo de la música), trabajó desde foja cero en este desafío. Y el director confiesa que la reacción del público es variada, pero siempre intensa: "La gente sale muy perturbada porque son textos duros, sale alguna muy maravillada por la decisión estética del material, otros sin saber bien qué decir... es la obra en la cual uno se llama un poco al silencio". Esta sensación de "vacío" y "puesta en abismo" que plantean los textos es precisamente lo que deja satisfecho a su creador, por considerar que "responde bien a la lógica de lo que es la obra de él".

La puesta se completa con el video de Leo Balistrieri, escenografía e iluminación de Santiago Badillo, colaboración coreográfica de Diana Szeinblum, diseño de vestuario de Endi Ruiz, producción de vestuario de Ivi Zima, maquillaje de Agustina Luque, diseño y realización de muñeco de Merlina Molina Castaño, diseño y realización de libro de Josefina Thomatis, diseño y realización de mano de Jainén Fernández Ortali y colaboración en diseño de arte de Julieta Sánchez Aragone. Además apelan a un cortometraje de Nicolás Torchinsky.

La Compañía La Espada de Pasto, que ya presentó proyectos como La Madre del Desierto, continuará con las representaciones de la primera parte de esta ambiciosa obra hasta el 28 de noviembre, los viernes a las 23. Encontrá acá más info sobre las entradas.